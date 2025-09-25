Parrilla Fest: regresa el festival del asado más grande del Ecuador

Los suscriptores de Diario EXPRESO participan en el sorteo de entradas, ingresando sus datos al WhatsApp 099-021-9000

Parrilla Fest no es solo un festival de comida. Está concebido como un espacio para compartir, celebrar y vivir la pasión por la parrilla.

Parrilla Fest, el evento más esperado por los amantes de la parrilla y la buena música ya tiene fecha: Parrilla Fest, en su octava edición, se celebrará los días 27 y 28 de septiembre de 2025 en el icónico Palacio de Cristal del Malecón 2000, en Guayaquil.

Desde el mediodía hasta las 11 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de 12 horas continuas de sabor, entretenimiento y diversión en un festival que combina gastronomía, música, cultura y mucha diversión.

Este año, Parrilla Fest contará con 16 parrilleros nacionales que pondrán a prueba su talento en concursos diarios, mientras los visitantes degustan los cortes más jugosos y originales.

La edición 2025 tiene un invitado muy especial: se trata de @RobeGrill, influencer y creador de contenido parrillero reconocido en toda Latinoamérica quien, además, impartirá una masterclass exclusiva el 26 de septiembre, junto al organizador José Manuel Gómez.

Para quienes buscan experiencias completas, habrá zona kids, bar cervecero y música en vivo, creando un ambiente festivo para amigos, familias y foodies. Porque en Parrilla Fest todos son bienvenidos.

El festival ya se consolida como la experiencia parrillera más importante del Ecuador, con entradas General y VIP disponibles en línea para evitar filas. Además, los asistentes podrán disfrutar de parqueo disponible hasta medianoche, lo que asegura comodidad y seguridad total durante el evento.

Parrilla Fest es más que un festival de comida: es un espacio para compartir, celebrar y vivir la pasión por la parrilla. Entre amigos o en familia, cada momento se convierte en una experiencia única, donde la música, los sabores y la diversión se combinan en un plan perfecto para el fin de semana.

No pierdas la oportunidad de ser parte de esta fiesta del asado en Guayaquil y de descubrir por qué Parrilla Fest se ha convertido en un referente gastronómico y social del país. ¡Prepárate para disfrutar, probar y celebrar!

¿Quién es Robegrill, el influencer mexicano que conquista el mundo parrillero?

Si eres amante de la parrilla o simplemente te gustan los contenidos virales de cocina, seguro has oído hablar de Robegrill. Detrás de ese nombre se encuentra Roberto Morales, influencer gastronómico mexicano que ha llevado la carne asada a un nivel casi legendario.

Su estilo cercano, divertido y su característica frase “¡Que chille!” lo han convertido en un fenómeno digital con seguidores en todo el mundo.

Comenzó su aventura en la cocina durante la pandemia, cuando decidió compartir sus recetas a la parrilla en TikTok. Rápidamente, los videos caseros que mostraban cómo preparar cortes de carne y técnicas de asado, capturaron la atención de miles de personas, y en poco tiempo su contenido se volvió viral. Se expandió a otras plataformas como YouTube e Instagram, donde hoy suma millones de seguidores.

Además de su éxito en redes, Robegrill ha logrado colaboraciones de alto perfil que consolidan su influencia. Brad Pitt, The Rock, Michael B. Jordan y Olivia Rodrigo han cocinado con él.

Su frase “¡Que chille!”, un mantra motivacional que inspira a sus seguidores a disfrutar del proceso, ya sea en la cocina o en la vida cotidiana, se escuchará ahora en Parrilla Fest. No te lo puedes perder.

Para no perderse

​

26 de septiembre: Masterclass exclusiva con Robe Grill y José Manuel Gómez.

Masterclass exclusiva con Robe Grill y José Manuel Gómez. Habrán 18 stands gastronómicos con sus ofertas .

con sus ofertas . Las entradas se pueden adquirir en Buen Plan.

Los datos

Fecha: 27 y 28 de septiembre de 2025.

27 y 28 de septiembre de 2025. Horario: De 12:00 a 23:00.

De 12:00 a 23:00. Lugar: Palacio de Cristal, Malecón 2000 (Guayaquil).

