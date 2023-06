Park Soo Ryun, actriz surcoreana de 29 años reconocida por su participación en el drama surcoreano 'Snowdrop', transmitido en la plataforma de streaming Disney Plus, falleció tras sufrir una trágica caída por las escaleras de su casa.

La Sirenita, ¿ha muerto el #TooWhite? Leer más

Distintos medios locales aseguran, que la actriz de K-drama, cayó por la escaleras de su casa en Jeju, Corea del sur, tras resbalarse por las mismas. El desafortunado accidente habría ocurrido el pasado domingo 11 de junio del 2023.

"Es un día doloroso. Difícil respirar. La luz más hermosa. La flor más hermosa. Que descanse en paz", se lee en una publicación de la serie 'Snowdrop', en la que participaba Soo Ryun.

Disney, un show por sus 100 años de historia Leer más

La joven fue encontrada inconsciente por lo que fue trasladada a un hospital rápidamente, donde a pesar de esfuerzos del cuerpo médico, falleció tras el fuerte traumatismo que finalmente terminó ocasionándole muerte cerebral.

El funeral deSoo Ryun se llevó a cabo en el Hospital Suwon del Centro Médico Provincial de Gyeonggi en Suwon, Gyeonggi-do, el pasado lunes 12 de junio.

Park actuó en la seria de la plataforma Disney+, 'Snowdrop' donde participó junto a Jisoo, cantante de la banda de K-pop, 'Blackpink'. Debutó en el mundo del espectáculo en 2018. Su esfuerzo, paciencia y el tiempo la llevaron a formar parte de distintos musicales como, 'Passing through love', 'The Cellar', 'Siddhartha' y 'The day we loved'.