Jorge Cassis: El papá de Tik Tok que regala becas

Jorge Cassis es un papá guayaquileño común pero Tik Tok le ha dado una popularidad repentina por una buena causa. A sus 43 años jamás pensó que unas bromas en redes sociales lo harían tener más de 77 mil likes y que lo inspiren a dar 3 becas de estudio al ver algunos casos conmovedores.

Todo comenzó con un vídeo compartido el 28 de junio, en el que desesperado porque su hija empiece sus estudios universitarios, la retó en Tik Tok para que escoja una carrera en cuanto alcance los 100 mil likes. El clip aún no llega a esa cifra, pero no le preocupa, porque Paublova lo hará pronto aunque no sabe si será a distancia. Pero a los pocos días de haberlo subido este comenzó a salir en la sección 'Para ti' de la plataforma, una lista de recomendaciones autómaticas para cada usuario. Esto le trajo miles de comentarios que lo hicieron reflexionar.

"Yo no sabía lo que pasaba. Cuando desperté le mandé capturas a mi hija de los comentarios. Me decían 'por favor, señor ¡adópteme!', o 'si ella no quiere págueme a mí'. Nos buscaban en Instagram para contarnos más sobre su caso", explicó. También había comentarios que no entendían que era una broma e instaban a la joven de 19 años a que acepte, pero ella tiene entre sus planes hacerlo en el extranjero.

Luego de analizarlo, decidió crear un nuevo vídeo y llamarlo #BecaMaríaPía, en honor a su madre fallecida hace 4 años y así anunciar su apoyo para financiar estudios universitarios. "Vamos a becar a tres personas. Mi hija y yo los vamos a elegir de todos los comentarios y vamos a regalarlos", dice en el clip publicado el 15 de julio.

Jorge, le explicó a EXPRESIONES, que entiende la situación por la que están pasando las personas y quiere hacer algo por ayudarlas. Recalcó, que tener título universitario es importante y que hay personas, como él, que pueden decidir no obtenerlo, pero que no sea por falta de oportunidades. Actualmente es empresario familiar, y quiere apadrinar a tres personas.

"Con mi hija estamos seleccionando. El 15 de agosto daremos a conocer a las personas, pero iremos hasta sus casas a modo de sorpresa para que se enteren. Hacernos más cercanos será importante", le contó a este medio sobre la beca María Pía. "No puedo creer todo lo que está pasando. Será para quienes lo necesiten".

Jorge es padre de cuatro hijos. Mía, su hija menor, le contó sobre la existencia de Tik Tok y como es bromista decidió bajarlo hace algo más de un mes. Le gusta hacer duetos y poder cantar y cumplir retos con sus pequeños y colaboradores. Por ahora se niega a pensar en una carrera de influencer pero los número en la red social lo acompañan. La edad tampoco es un impedimento, dijo tajante "nunca me he llevado por el qué dirán".