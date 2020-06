Susana González: se mueve, pero no baila para la red social Tik Tok

La viceprefecta del Guayas, Susana González, entró en la onda del TikTok, (la plataforma móvil china que permite crear y editar videos cortos que los usuarios graban imitando, cantando y bailando los temas de sus artistas favoritos).

Al chequear su cuenta (@6susanagonzalez) es fácil ver que el baile es un descanso a una sesión de fotos. El pequeño clip de menos de 10 segundos está acompañado por el mensaje: “Cuando te sacan a bailar, pero #yoperreosola ?? #women #party #fun #sunday #guayaquil #weekend”.

Susana González en Tik Tok. redes sociales

Al consultarle las razones por las que se grabó bailando, o mejor dicho moviéndose al ritmo de 'Yo perreo sola' de Bad Bunny, ella contestó: “Por todo lo que está sucediendo, no considero relevante esto. Con gusto en otro momento responderé”.

EXPRESIONES consultó con algunos expertos en el arte del baile, y dieron su opinión.

Jimmy Mendoza expresó: “¿Está bailando? Creo que se está moviendo. Ahí no hay baile, hay movimientos corporales bajo una canción”.

El bailarín Jimmy Mendoza. cortesía

Mientras que Fabricio Chávez indicó que, “tomando en cuenta que ella es una persona sin preparación técnica en baile, no lo hace mal, tiene la intención de bailar bien. Viéndolo como TikTok, no está mal, es un ejemplo para las personas que no tienen experiencia; pero si lo vemos de la manera técnica, es una ofensa para los bailarines de profesión porque le falta movimiento, técnica, creatividad y fuerza”.

Yadira Ramón, bailarina y coreógrafa, prefirió no emitir comentario, “ya que ella no está bailando, lo que veo es que está en una sesión de fotos y en una pausa está expresándose corporalmente con movimientos. Eso no es bailar”.

Ecuador no podía quedarse indiferente a la moda de TikTok. Son más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo que disfrutan de esta red, atraídos por sus contenidos divertidos y curiosos.

Famosos locales suelen grabarse, y en esta ocasión lo hizo Susana González, quien presume de 1.591 seguidores. El baile tiene 15.700 reproducciones. Sin duda, su propuesta llamó la atención.