Paola Salazar gana el Concurso Nacional de Poesía Joven Ileana Espinel 2025

Paola Salazar, poeta y collagista guayaquileña, fue galardonada con el primer lugar en el Concurso Nacional de Poesía Joven Ileana Espinel Cedeño, XVIII edición, presentado bajo el seudónimo “Céntrica”. La obra indaga en la experiencia del yo lírico, explorando la relación entre lo que es, lo que fue y lo que anhela ser. Entre metáforas que rompen los lugares comunes, neologismos y juegos sintácticos, Salazar busca asir ese ser que se desborda y se fragmenta, revelando la complejidad del lenguaje contemporáneo.

El poemario fluye con ritmo constante pese a sus disonancias aparentes, manteniendo una armonía que refleja las tensiones de la posmodernidad. Según los jurados, la obra representa fielmente la sensibilidad de su tiempo y se distingue por su capacidad de renovar el lenguaje, sin perder la musicalidad de la poesía clásica.

La premiación se realizará el lunes 10 de noviembre, en el marco de la semana del festival, que se desarrollará del 10 al 14 de noviembre.

El encuentro que este año cumple su décimo octva edición, reúne a poetas de todo el mundo y celebra el legado literario de Ileana Espinel Cedeño. Reconocido como Festival Emblemático del Ecuador en dos ocasiones por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el encuentro ha logrado posicionarse como uno de los más importantes de Latinoamérica, convocando a poetas de México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Túnez, Colombia, Cuba, Rumania, Taiwán y Ecuador.

Este 2025, la programación será híbrida, con actividades presenciales y virtuales, y contará con la participación de 70 poetas de diez países, incluyendo nombres destacados como María Auxiliadora Álvarez, Tudor Crețu, Fang-Tzu Chang, Khédija Gadhoum, Alma Karla Sandoval y Seth Michelson, entre otros. "El festival busca demostrar que la poesía puede unir a las personas, invitar a soñar y reconocer la complejidad humana", ha dicho su organizador, el poeta Augusto Rodríguez.

¿Quién es Paola Salazar?

Paola Salazar es periodista, graduada de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y actualmente cursa la carrera de Literatura en la Universidad de las Artes. Ha ganado el primer lugar en el concurso Josep Carner Puig-Oriol 2020, fue finalista del Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel 2023, y ha publicado en antologías colectivas. Además, su trabajo como collagista ha sido expuesto en Ecuador, México y Cuenca, y ha participado en proyectos como Galería Urbana y el Salón de la Mujer 2024.

Su práctica artística trasciende la palabra escrita, fusionando texto e imagen. Ha creado collage para merchandising de bandas ecuatorianas como Da Pawn y el solista Mauro Samaniego, consolidando una trayectoria interdisciplinaria que combina literatura, artes visuales y su labor como tallerista.

