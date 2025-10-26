Isabel Preysler: "Mario Vargas Llosa fue feliz conmigo"

La socialité publica cartas inéditas del escritor en sus memorias. Aquello ha molestado a la familia del peruano

La reina del glamour español vuelve a acaparar titulares. Isabel Preysler, a sus 74 años, ha decidido abrir las puertas de su vida privada en su esperado libro de memorias, Mi verdadera historia.

En él repasa su papel como esposa, madre y musa mediática, pero también desvela secretos de los hombres que marcaron su vida, incluido su ex, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Cuenta su verdad

“Se han dicho tantas falsedades que ahora quiero contar mi verdad. Creo que tengo la edad perfecta para hacerlo”, confiesa Isabel. Aunque advierte: “Es la realidad, con matices”.

La socialité más famosa de España reconoce que sus hijos participaron en silencio en el proceso: leyeron el manuscrito antes de su publicación. “Puede que haya borrado algún que otro pasaje”, admite.

Pero el capítulo más polémico está dedicado a su historia con Vargas Llosa. Ocho años de amor, glamour y tensiones que acabaron en ruptura en 2022. Tras su separación, el escritor volvió a su entorno familiar con su exesposa, Patricia Llosa.

Isabel no oculta su incomodidad ante los rumores: “Me sorprende el empeño de algunos en hacer creer que Mario fue infeliz conmigo”.

Cartas apasionadas

Y para dejar este tema claro decidió publicar las cartas apasionadas que él le enviaba: “Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos… Te extraño, te quiero, el mundo parece vacío y sin vida cuando no estás conmigo".

En otro fragmento, Vargas Llosa se rinde ante su musa: “Nunca imaginé que me harías tanta falta… Qué revolución has causado en mi vida, amor mío".

La familia del escritor considera que es un desprestigio

Textos de puño y letra del escritor que Isabel reivindica como suyos, no han sentado nada bien a la familia del Nobel, fallecido el pasado abril a los 88 años. Mientras Isabel Preysler presentaba en Madrid su libro Mi verdadera historia, la Cátedra Vargas Llosa celebraba en Cáceres la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, un homenaje al Nobel peruano.

Según el programa El tiempo justo, una persona cercana a Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor aseguró que la familia está “muy cabreada” con la publicación de esas cartas. “Consideran que se ha empañado el homenaje con las memorias”, explicó el reportero Álex Álvarez.

La mayor molestia proviene de la difusión de correspondencia que Álvaro califica como “muy íntima”. De hecho, el entorno del peruano estaría “estudiando demandar a Isabel Preysler”. En palabras del propio Álvaro: “Lo que ha hecho Isabel Preysler es un auténtico desprestigio a su padre”.

