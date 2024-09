Pamela Palacios se refrescó el rostro

En abril, la actriz Pamela Palacios se colocó la malla lingual para bajar de peso. Continúa con sus tratamientos para lucir mejor, acaba de refrescarse el rostro. “No me he operado, solo me coloqué vitaminas, he estado trabajando a full y consideré que era oportuno hacerme un refresh facial”, expresó.

La que sí ingresó al quirófano fue su colega Catherine Velasteguí, quien se hizo la manga gástrica para bajar unas libras. Los seguidores de la pareja de David Reinoso consideran que no era necesario. Compartimos esa opinión.

Boda religiosa

El actor Leonardo Moreira se quería casar en la playa. Así se dio el fin de semana. Estaba más nervioso que su ahora esposa, María José Dass. A la boda acudieron familiares y amigos, entre ellos, la actriz Ruth Coello y su hijo, Adrián Avilés.

El Chino y Majo se comprometieron en octubre del 2023 durante unas románticas vacaciones por Europa. La novia lució radiante con un elegante y sexy traje.

Pura risa

Ser alegre no justifica que todo sea motivo de risas. El nuevo presentador de RTS, Adrián Contreras, trata de ser simpático, pero a veces exagera en ‘El despertar de la noticia’. Durante las informaciones de la crisis energética muchas veces estuvo muerto de risa o cuando habla de alguna balacera (crónica roja) cae en lo mismo. Hay momentos para ‘pelar el diente’ y momentos para manejarse con prudencia.

Con Gastronomía criolla

La Miss Ecuador 2016, Connie Jiménez, está emocionada porque se reencontrará con tíos, primos y otros familiares en su boda civil a desarrollarse el 5 de octubre en Cuenca. El chef Juan Carlos Solano estará a cargo de la preparación del menú. Es amigo de la exsoberana y de su novio Leonardo Chang, desde 2012. Son fan del experto culinario que cocinó para el cantante Carlos Vives cuando visitó su restaurante en esa hermosa ciudad.

