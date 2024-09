Cynthia Raby será madre de nuevo

La exreportera de espectáculos de TC, Cynthia Raby volverá a ser madre. La noticia la tiene muy emocionada. “Tengo 22 semanas, no lo había hecho público porque estuve en reposo por un sangrado, pero gracias a Dios la criatura está en perfecto estado. Ya no he tenido más sustos, sentí que algo se rompía dentro de mí, nunca había vivido algo tan feo”, cuenta.

(Te invitamos a leer: Sofia Loren: la italiana, considerada una diva eterna, llega a los 90 años)

Mateo y Karime Borja: Un tributo en 'De casa en casa' Leer más

Ha sido un embarazo totalmente distinto al de su primera hija, Cayetana. “Con ella estaba mucho más sensible, tenía muchos cambios de humor y me quería comer los dulces que encontraba. Ahora se me antoja lo ácido, sobre todo el limón, que me calmaba las náuseas. La primera vez no las tuve. También he querido comer pollo. No soy fanática de este”.

Mara viajará el 29 de octubre a México

El 16 de noviembre está programada la elección de Miss Universo en México. Desde nuestro país viajará una comitiva de la organización Miss Ecuador (Tahiz y Miguel Panus), familiares (Tamara Verduga), el asesor Alexander González y un grupo de seguidores que quieren acompañar y apoyar a Mara Topic, quien viajará el 29 de octubre. El resto irá entre el 8 y 9 de noviembre.

Marián Sabaté. Redes sociales

La despedida de Marián

Marián Sabaté se prepara para su salida de 'Los Hackers'. Lo más probable es que se dé, el 27 de este mes. La rubia presentadora espera que la despidan como se merece. Ni la producción ni sus compañeros la trataron con respeto ni la valoraron durante el tiempo que fue panelista, lo que a esta altura hagan será solo apariencias.

La flaca criticada

El exesposo de María Teresa Guerrero, Danny Glick, cumple un sueño: convertirse en padre de Isabel Anna. La nueva participante de 'Master Chef Celebrity' considera que él será un buen papá. Así opinó en las redes sociales. Pero el comentario de La Flaca no les cayó muy bien a algunos seguidores, que manifiestan que no debe decir nada y que callada se ve más bonita. La mamá (Nathalie) y la hija están en perfecto estado de salud y el gringo no se cambia por nadie.

:

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!