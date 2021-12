Pamela Palacios y Ariana Mejía no se pueden ver ni en pintura. Cuando la una escucha el nombre de la otra es como si apareciera el diablo. La exesposa de Troi Alvarado y madre de sus hijos ha procedido legalmente en contra de la rubia que el viernes 10 de diciembre se convertirá oficialmente en la nueva pareja del músico de 54 años.

Según Pamela “estoy cansada de sus ataques, faltas de respeto, no solo a mí, también a mis hijos. Necesitaba ponerle una denuncia a esta chica por los daños causados a la honra de mi familia, por los insultos e injurias que lanza. Troi no me interesa, lo dejé hace siete años y rehice mi vida con otro hombre (Marwin Pita) con el que estoy ahora y tengo dos niños.

Yo no estoy picada porque él se va a casar. Estuve con Troi durante 18 años y lo dejé porque el matrimonio no daba para más. Ya ese hombre no me interesa”.

Pamela afirma que no tiene tiempo para “chismes de cocinera, soy una mujer que trabaja en el teatro, pronto saldrá mi nuevo programa y con una familia estable. Tengo una trayectoria de más de 20 años, sin escándalos, se generaron comentarios por mi separación y luego por el divorcio, pero nada más. Soy víctima de un escándalo sin fundamento.

Seguramente a esta chica la sombra de Pamela Palacios la sigue a todas partes. Toda acción, genera una reacción. Un año he aguantado que me dé palo, ya me harté. Como no la tomaba en cuenta, avanzaba y avanzaba la situación, pero todo tiene un límite. No me meto con nadie, solo me dedico a trabajar. Troi es el que debió haber detenido esto por sus hijos, pero no lo hizo”.

La actriz procreó dos hijos con Troi Alvarado, Áxel y Tábata. Ya mayores de edad. Además es madre de dos niños, Marwin (4) y Dafne (1), fruto de su relación con el jugador de fútbol.