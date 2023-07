No descartan realizar proyectos musicales juntos, aunque no quieren dar detalles.

La cantante Pamela Cortés habló por primera vez con EXPRESO de la polémica publicación que hizo en Twitter, el pasado 15 de mayo, anunciando la salida de su esposo David Harutyunyan como director de la Orquesta Filarmónica Municipal.

Pamela Cortés: "Hay que buscar la sonrisa, incluso debajo de las piedras" Leer más

Dicha publicación causó varias opiniones, ya que unos aseguraban que era una lástima que la nueva administración pública haya prescindido de sus servicios. Otros indicaban que ya era hora de refrescar el puesto.

Me duele profundamente saber que hoy le notificaron la salida a #DavidHarutyunyan No será el director de la #OrquestaFilarmonicaMunicipal ni de las escuelas municipales de arte gratuitas.

Aportó apasionadamente con tanta cultura a nuestra ciudad y hoy se apaga este sueño. 💔 — Pamela Cortés 🎤 (@pamela_cortesss) May 16, 2023

Pamela dijo en una entrevista con EXPRESO que: “solo leí puro apoyo en mi publicación. La gente es muy amorosa, me trata bien, y el tuit fue comunicando que ya no era director (...). No puedo contar detalles de lo que pasó, hay cosas que se quedan en casa, entre David y yo, con todo el amor y el respeto, hay momentos muy duros que hemos vivido, pero que se quedan puertas adentro. Siempre voy a apoyar a mi esposo y a todo el arte que hace y al aporte que hizo por muchos años a la cultura de una forma desinteresa siempre”.

Bankai: La Orquesta Sinfónica de Guayaquil rindió tributo a los videojuegos Leer más

Tras conocer que Larissa Marangoni y Beatriz Gil, estarían a cargo de las direcciones de Turismo o de Cultura, respectivamente, el 15 de mayo se anunció la salida del director de la orquesta filarmónica municipal, David Harutyunyan. Colaboró en la cultura por más de 30 años: estuvo en la Orquesta Filarmónica Municipal desde 2017 y en la Sinfónica de Guayaquil por más de dos décadas.

El músico armenio, de 57 años, se nacionalizó ecuatoriano en 2008. “Él es ecuatoriano, siempre lo ha dicho, desde hace unos 14 años, y se la dieron por servicios relevantes y aporte de cultura al país”, mencionó Cortés.