Paloma Fiuza: "Fueron meses duros y aún me queda camino por recorrer"

La brasileña dio a conocer detalles sobre el accidente que sufrió como parte del reality El Internado

Paloma Fiuza mostró en sus redes sociales las imágenes del accidente que sufrió mientras participaba en un reality extranjero. La brasileña, exintegrante de EEG, cayó desde una estructura en plena competencia y terminó con una fuerte lesión en el codo, por lo que tuvo que ser llevada de urgencia a una clínica.

Meses después, en enero de 2026, decidió romper el silencio y contar el calvario que ha vivido desde aquel día. Dejó ver su brazo enyesado, las largas sesiones de terapia y hasta la cicatriz que le dejó.

Relató la gravedad de sus lesiones: una luxación de codo y cuatro desgarros, en la columna, el tríceps, el codo y el antebrazo.

“Fueron meses durísimos y todavía me queda camino por recorrer para estar al cien por ciento, pero estoy bien, felizmente”, confesó, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

El accidente ocurrió en septiembre de 2025, cuando Paloma se integró al reality chileno El Internado. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada durante una prueba extrema: los participantes debían trasladar enormes zapallos sobre una caja, ella pisó mal, cayó al piso y terminó siendo aplastada.

Agradeció los mensajes de cariño y comentó que ha sido la lesión más dolorosa de su vida. “A veces la vida te frena de golpe y a la fuerza, pero hay que seguir siempre hacia adelante, pase lo que pase”.

Este hecho revivió la polémica sobre los riesgos que enfrentan los participantes en este tipo de programas.

