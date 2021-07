Pablo Rohán: “La música me hace una mejor persona”

Su amor por la música inició a los nueve años. Desde esa edad, a Pablo Rohán ya le gustaba escuchar todo tipo de ritmos musicales y cantar para sus familiares. Ahora, a sus 27 años, el cantante quiteño lanza su segundo sencillo 'Bésame', con el que busca ganar terreno en el campo artístico.

Aunque el tema estuvo listo a finales del 2019, su fecha de lanzamiento en todas las plataformas musicales fue el 30 de mayo del 2021. “Por la pandemia decidimos postergar su estreno porque la industria musical en Ecuador y todo el mundo se vio afectada durante todo el 2020”, menciona Rohán a EXPRESO.

'Bésame' fue compuesto por Rohán junto al colombiano Jorge Holguín, más conocido como"Pyngwi"), quien previamente ha colaborado con artistas como Andrés Cepeda y Juanes. Además, Holguín también estuvo a cargo de la grabación y producción del sencillo.

Esta nueva canción cuenta con una fusión de géneros con el bolero, reggae y jazz. Rohán explica que el tema habla de la seducción, la pasión y el deseo que despierta una persona a quien se quiere. “Encontré la inspiración en Quito unos días antes de viajar a Colombia para trabajar con Jorge Holguín. En su momento, la letra estaba dedicada a una persona”.

Rohán se siente feliz porque considera que 'Bésame' ha tenido muy buena aceptación por el público en Ecuador y en otros países como Argentina y Colombia. Actualmente, él junto a su equipo se encuentran en el proceso de la creación del guión para el video musical que grabarán en las próximas semanas.

Al artista emergente, le encantaría visitar Guayaquil, Manabí y Cuenca para poder compartir sus temas con más personas. “Para mí, la música es una herramienta que me permite conectarme con todos. Es una forma de vivir, me ha dado muchas enseñanzas y me hace una mejor persona. Mientras tenga vida y salud seguiré haciendo cantando”, recalca.

La mejor semana de J Balvin Leer más

Debe saber

Su primer sencillo se tituló 'Haz que vuelva' . Próximamente también saldrá a la luz la canción 'Baila conmigo'.

Detalles personales

Rohán estudia comunicación y en su tiempo libre le gusta escuchar música y practicar deportes. Tiene un amor incondicional a su familia y a sus mascotas.