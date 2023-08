Tras hacerse viral el vídeo que lo muestra actuando en la calle y pasando la gorra para que le den plata, el exgalán de las telenovelas argentinas Pablo Alarcón (76) conversó con Jonatan Viale y Viviana Canosa en el set de LN+, acerca de lo que vive en estos momentos por la falta de propuestas.

“Yo me acuerdo de que no fue hace muchos años que la gente iba bien vestida al teatro y después iba a comer pizza. Ahora no se puede ir al teatro, no se puede comer pizza, no se puede nada”, manifestó el artista, quien llegó a protagonizar dramatizados con Verónica Castro y Leonor Benedetto.

“No necesito trabajar más, esa es la realidad. Lo que yo necesito es ganar guita (dinero) para vivir”.

Pablo Alarcón en un artículo de una revista de 1981, cuando era uno de los galanes más cotizados de Argentina. Instagram

En cuanto al teatro callejero, Canosa alabó su actitud y él le contestó: “Lo hago porque tengo dignidad. No tengo vergüenza. A la plata no me la fumé en pavadas, me la fumó el país. En la resolución 1050, el corralito, el dólar. Todo. A mí me agarró desprevenido, me pasaron cosas personales, pero no soy el único”.

Cuando los entrevistadores le consultaron acerca de si este es el “peor momento de la Argentina”, respondió: “No conozco otro peor momento que este. Esto es peor que el 2001”. Su colega, Jorge Martínez, también pasa por una situación similar.

