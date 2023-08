El actor argentino Jorge Martínez (76), que protagonizó 'El extraño retorno de Diana Salazar' con Lucía Méndez, afronta problemas económicos y vive en la Casa del Teatro en Buenos Aires. Cuando los medios intentaron confirmarlo, no quiso dar notas y se limitó a enviar un audio a un programa de televisión, en el que decía que no tiene problemas.

Se ha confirmado que vive en la Casa del Teatro, una residencia para actores jubilados, tras haber estado antes en un geriátrico. Se anotó en la lista de espera e ingresó bajo la mirada y la atención de su hija.

Con los años cada vez más artistas que se encontraron desocupados y sin una mínima jubilación, han recurrido a la Casa del Teatro para no terminar en la calle. Los requisitos para vivir ahí son haber pertenecido a la actividad artística, tener más de 65 años y no tener propiedades. Otro requisito es ser autoválido, ya que no tiene infraestructura médica.

Por una cuestión de presupuesto, no hay servicio médico permanente, aunque hay una enfermera las 24 horas. En los últimos años estuvieron Joe Rígoli, Nélida Romero, Liana Lombard, Colomba, Horacio Dener, la bailarina Shadia, Ernesto Nogués, Chola Amaya, Esther Stein, Ada Katz, José Di Zeo, Agustín Busefi y el bailarín Roberto Roth.

