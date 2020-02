Oscars 2020: inicia la noche más importante del cine

Oscar 2020: de aquí saldrá la mejor película Leer más

Este domingo 9 de febrero se celebra la noche mas importante para la industria del Cine con la llegada de los Premios Oscar 2020. El Dolby Theatre de Los Ángeles ya ha empezado a recibir a algunos invitados que se pasean por la alfombra roja de la 92ª edición de este evento.

Según ha confirmado la propia Academia de Cine de Hollywood, la entrega de los Premios Oscar de este año tampoco tendrá un presentador o presentadora, como ya ocurrió en 2019 tras la polémica de Kevin Hart y sus bromas públicas de tintes homófobos.

La película con más nominaciones es Joker, de Todd Phillips, con 11 candidaturas. Tras ella se situán The Irishman, de Martin Scorsese, once upon a time in hollywood, de Quentin Tarantino, y 1917, de Sam Mendes, con 10 nominaciones cada una.

En la nominación a Mejor Película Extranjera, la gran rival de Dolor y Gloria del español Pedro Almodóvar, es la producción surcoreana Parasite de Bong Joon-ho, que acumula cinco candidaturas y ha sido sorpresa en estas nominaciones.

¿DONDE Y CUANDO VERLO?

En Ecuador la transmissión del evento será a partir de las 20:00h en el canal TNT Y TNT Series de DirecTV. La alfombra roja de los Oscars dio inicio a las 18:30h de la tarde.