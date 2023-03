Este 2023 la gran gala del cine se llevó a cabo con solemnidad, alegría y varias sorpresas. Pero no al estilo de la cachetada de Will Smith. Nada de escándalos y bochornos que opaquen a lo que hay que celebrar, las películas y sus actores.

En Óscar 95 se llevó a cabo en el Teatro Dolby en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Este año el presentador fue el comediante Jimmy Kimmel. Aquí le contamos lo mejor y lo peor de la noche especial del séptimo arte.

Daniel Scheinert director junto a Jonathan Wang, Ke Huy Quan y Daniel Kwan. CAROLINE BREHMAN

'Everything Everywhere All at Once', la gran ganadora

Los protagonistas y creadores de Everything Everywhere All at Once compartieron sus experiencias personales con el racismo y la representación en Hollywood a lo largo de las diferentes galas de premios. Muchos de ellos destacaron lo significativo que es recibir este nivel de reconocimiento en una industria en la que históricamente ha sido difícil abrirse camino para los actores no blancos, y también compartieron cómo sus vidas como inmigrantes e hijos de inmigrantes influyeron en su trabajo.

En la noche del 12 de marzo la cinta llena de protagonistas asiáticos recibió siete óscar. Aquí también hubo impactantes discursos.

Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar el Óscar a la mejor actriz. Tiene 60 años y le costó mucho conseguir trabajo en Estados Unidos pese a haber tenido una larga trayectoria como actriz en Hong Kong.

“Recibes guiones. Y a medida que pasan los años, los números aumentan, y los papeles parecen reducirse. Como sabes, como mujer, como mujer asiática... de alguna manera empiezan a meterte en cajas. Y siempre es el hombre el que se lanza a la aventura y salva el mundo”, dijo Yeoh.

El papel de Evelyn en el guion del dúo de guionistas y directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert le llamó la atención al instante.

“Se trata de una mujer normal, asiática, inmigrante, que se enfrenta a todos los problemas con los que todos podemos identificarnos”, dijo Yeoh a Amanpour. “Y lo que me encantó es que se trata de una mujer normal a la que se ve, a la que se le da un papel de superheroína”.

Mientras terminaba su discurso de aceptación como mejor actriz y se preparaba para salir del escenario en la noche de los Óscar, Yeoh habló con la alegría triunfante de alguien que por fin está siendo vista en Hollywood como la versátil actriz que siempre ha sido.

“Gracias a la Academia”, dijo. “Esto es hacer historia”.

Austin Butler CAROLINE BREHMAN

Elvis y su lamentable noche

Elvis jamás recibió tantos desaires en su carrera como cantante. Sin embargo, su película biográfica pasó inadvertida en los Óscar. La Academia no tomó en consideración para ganar en ninguna categoría a la cinta dirigida por Baz Luhrmann sobre el rey del Rock’ n Roll. La película contaba con 8 nominaciones, incluida mejor película y mejor actor para Austin Butler.

Aunque el filme no tenía grandes chances de hacerse con los premios máximos, Elvis era una de las favoritas a quedarse con los galardones en muchas de las categorías técnicas, incluidas mejor vestuario, mejor maquillaje y mejor diseño de producción.

Javier Ibarreche, de TikTok a la alfombra dorada

En redes sociales fue el tema más comentado. Y es que la personalidad de TikTok, especialista en cine, fue invitado a ser parte de su primera participación en los Óscar como animador. Javier Ibarreche agradeció en sus perfiles por el apoyo brindado. “Hoy fui tendencia un ratito en Twitter, y resulta que los tuits eran pura cosa bonita. No mamen gracias por eso. Hoy viví diez años en diez horas, y eso se lo debo a ustedes que me empujaron hasta acá. Los amo”.

El gran regreso de Brendan Fraser

“Empecé hace 30 años en este negocio y las cosas no siempre han sido fáciles, pero siempre conté con una facilidad que no agradecí lo suficiente en su momento, hasta que dejé de tenerla”, ha relatado Fraser, refiriéndose al apoyo de los suyos. “Es como si hubiera estado en una expedición al fondo del océano y el aire me llegara a través de un tubito, que vigilaban mis hijos”. Fue el sentido discurso que dio Brendan Fraser. El actor, que regresó a la cima luego de 20 años con trabajos poco reconocidos y que ahora es el mejor actor por su interpretación The whale.

¿Robo a Cate Blanchett?

El Internet se ha manifestado sobre la supuesta injusticia con Cate Blanchett. Nominada a mejor actriz por la película Tar.

Sin embargo, el público considera que el premio se lo dieron a Michelle Yeoh por ser incluyentes. Incluso, algunos medios creen que existió cierta rivalidad por parte de la actriz de origen asiático por un post en su cuenta de Instagram. “Han pasado más de dos décadas desde que tuvimos una ganadora no blanca a la mejor actriz. ¿Cambiará eso en 2023?”, se puede leer en un titular el artículo de Vogue que lo ha empezado todo. Se refiere a Halle Berry, quien se llevó el Óscar en 2002 por Monster’s Ball, y a Michelle Yeoh, la única de las cinco candidatas al premio este año que no es blanca. La propia Michelle Yeoh quiso hacerse eco de esta reivindicación y publicó diversas capturas de pantalla del artículo en su cuenta de Instagram.

El principal problema, ese en el que se ha fijado todo el mundo, es que en uno de los fragmentos compartidos se hacía referencia explícita a Cate Blanchett, una de sus competidoras. “Los detractores dirían que la de Blanchett es la actuación más fuerte -la veterana actriz es, indiscutiblemente, increíble como la prolífica directora Lydia Tár-, pero debería señalarse que ya tiene dos premios Óscar (a la mejor actriz de reparto por El aviador en 2005 y a la mejor actriz por Blue Jasmine en 2014). Un tercero quizá confirmaría su estatus como un titán de la industria, pero, considerando su expansivo e incomparable trabajo, ¿todavía necesitamos más confirmación?”, se preguntaba Radhika Seth, autora del artículo.

Primera transmisión vía plataformas streaming

Únete al enemigo o pierde. Es una frase común cuando hay una fuerte competencia y que los mejores estrategas siempre la ponen en práctica. Y esta vez le tocó a los Óscar hacerlo. Es bien sabido que la audiencia televisiva de la noche de premiación es cada vez menos interesante para el gran público. Ya sea porque las favoritas de los espectadores no siempre son las electas y porque está a la baja la audiencia en televisión tradicional. Aunque hasta el cierre esta edición no existe un dato preciso sobre la audiencia, analistas creen que fue un acierto la transmisión vía HBOMax. ¿Por dónde lo vio usted?