Olga Lucía Vives: “Tuve que esconder mucho de mí para poder encajar”

Pocas personas pueden presumir que, en sus primeros meses como solista, tienen una canción como tema central de una serie de Netflix (Medusa) y, al mismo tiempo, haber sido la voz principal del soundtrack de Coco, la película animada de Disney. La intérprete detrás de estos proyectos es Olga Lucía Vives, quien en 2025 hace que su nombre suene fuerte y claro por cuenta propia.

Durante diez años fue parte de la agrupación femenina Ventino, con la que lanzó tres discos y protagonizó una telenovela. Pero, como ella misma reconoce, dejar un grupo famoso implica empezar desde cero. Hoy, a sus 27 años, Olga Lucía se reconecta con sus raíces y regresa, desde lo sonoro, a la zona costera donde nació: Santa Marta, en Colombia.

Esa búsqueda personal se convierte en música a través de Veneno, su primer sencillo como solista. No se trata de una canción convencional de amor o desamor. Es un tema visceral, directo y honesto, que describe cómo una relación puede volverse una trampa invisible, en la que se respira un aire tóxico sin notarlo hasta que es demasiado tarde.

“Habla de ese veneno que se instala lentamente en la vida, como el aire que respiramos sin saber que nos está afectando”, explica la artista. Veneno nace de una experiencia personal, pero está pensada para resonar en quienes han vivido algo similar. Olga Lucía no solo interpreta la canción, también participó en la idea original y en la composición, con un mensaje claro: es necesario dejar ir lo que intoxica.

Más allá de su potencia vocal, el tema es un acto de liberación. Con una fusión de pop y sonidos latinoamericanos, invita al oyente a reconocerse en la historia, a encontrar fuerza en medio del dolor y a decir “basta” cuando algo deja de hacer bien.

En esta entrevista exclusiva, Olga Lucía Vives habla sobre su nueva etapa artística, el proceso detrás de Veneno y lo que significa volver a empezar con la voz más propia que ha tenido hasta ahora.

Necesito hacer algo artístico, sino ¡me muero, me muero! Olga Lucía Vives Cantautora

También es empresaria

A la par de su carrera de cantante, Olga Lucía se ha inmiscuido en el mundo gastronómico con un emprendimiento de postres. Este lleva por nombre Sanse & Co, y expende varios tipos de tartas de queso.

El negocio, que está en uno de los centros comerciales de Bogotá lo inició junto a dos amigos con los que siempre se reunía a cocinar, ellos son Sebas Pupo y María Isabel Pinedo. “Yo soy muy inquieta y me encanta estar en mil cosas. Mi pasión es el arte, pero las tartas están bien buenas”.

La cantante y actriz se siente feliz de que esas noches de creación ahora es un bebé convertido en una marca. “Yo estoy involucrada en la parte creativa, mis socios de los números”.

Aunque es bien sabido en el medio que a Olga le gusta cocinar, nos confesó que no ha recibido la llamada para ser parte de MasterChef Celebrity Colombia.

Fueron tóxicos con Olga

¿Qué ha pasado en su vida luego de que terminó Ventino?

Me gradué en Comunicación, cerré otro emprendimiento que tenía y así, más libre, pude concentrarme en mi música y entrar en el estudio.

¿Terminar el grupo y la carrera se siente como graduarse dos veces?

Sí, por supuesto. Da mucha libertad. Es una de las cosas que más valoro, tanto artísticamente como en tiempo. El cambio a mí me da mucho miedo, pero es necesario. Terminar la etapa de Ventino me hacía preguntar cómo estaría sola, pero ha sido muy chévere.

¿Fue una conversación difícil para ustedes?

Fue en septiembre de 2023 cuando tomamos la decisión. Son conversaciones difíciles y un proyecto muy cercano a nuestros corazones. Después de casi 10 años, era necesario dejarlo ir porque ya habíamos conquistado grandes cosas.

¿Cómo se anima a su carrera solista?

Siempre he tenido claro que yo soy artista. Jamás me he visto en una oficina, necesito hacer algo artístico, sino ¡me muero, me muero! Hacer mi equipo era lo que más preocupaba .

¿Veneno cómo surge?

Es de las primeras canciones que van a ver, la segunda sale en junio. En esta fase de exploración, me doy cuenta de que quiero hacer pop diferente al de Ventino, pero todo está anclado al concepto de cartas que nunca envié. Todas son cartas que tenía en mi diario y nunca le mostré a nadie. Cuando escribo la carta no pienso en rimarla, escribo todos mis sentimientos. Ya en canción se ordena diferente.

¿Por qué la tituló así?

Fueron tóxicos conmigo y no fue una pareja. Esta canción es divertida. Se la escribí a un productor musical que, cuando estuvimos trabajando, me trató mal: me imitaba, era despectivo y eso me estaba enfermando. Éramos tres personas en la sesión, y mi amigo me regañó. Me dijo que no podía dejar que me trataran así. Por eso hice la canción, que salió súper rápido.

Escena del vídeo Veneno Instagram

Así quiere que la reconozcan

Empieza una nueva etapa como solista, ¿cuál será su sello distintivo?

No se me pueden olvidar mis raíces. Ese es un factor diferencial. Yo nací en Santa Marta, aunque vivo en Bogotá. Además se nota en mi acento. Escondí mucho tiempo parte de mí para encajar dentro del grupo, lo cual fue hermoso porque conseguimos muchas cosas, pero quiero ahora resaltar de donde vengo. Por eso exploro más ritmos latinos. He escrito un par de merengues.

¿Y su acento?

Claro, también quiero cantar más con la forma en la que yo habló. Una vez un productor me dijo que yo no podía usarlo porque chocaba en el grupo y ahora si lo suelto todo. Es un cambio de chip para mí. Me digo: 'ya suelta todo eso, no estás en la banda, ya eres tú'.

