Octopoulpe se presenta en Ecuador como parte de su gira sudamericana

El proyecto unipersonal de punk, industrial y math rock estará en Quito el jueves 18 y en Otavalo el viernes 19 de diciembre

Desde 2015, Octopoulpe ya ha realizado más de 950 espectáculos en Asia, Europa y América.

De tanto en tanto, Ecuador tiene la suerte de ver en concierto propuestas musicales atrevidas que retan al espectador, demasiado adormilado quizás con el bombardeo a veces monocromático del mainstream.

Quito y Otavalo son parte de la gira sudamericana de Octopoulpe, proyecto unipersonal del multiinstrumentista francés Jean Philippe, surgido en 2015 en Corea del Sur y que ha publicado el demo Squid Korea (2015) y tres álbumes: Man won (2017), Kichompré (2020) y Alt-164 (2023).

Se trata de música rápida e intensa, que se nutre del punk, el noise, la música industrial o el math rock. Pero todas esas descripciones se quedan cortas en sus shows en vivo, en los que se presenta tocando su batería, acompañado con audiovisuales que lo muestran a él mismo o a otros músicos, ya sea cantando (mejor dicho, gritando) o tocando otros instrumentos.

Istriónico Records ubica a Otavalo en el mapa musical de la región Leer más

Como Octopoulpe mismo se describe en su sitio web, “gracias a sus numerosos tentáculos, puede tocar la batería y controlar otros instrumentos, luces y videoproyecciones a la vez, lo que le permite jugar con su yo digital, así como con muchos otros invitados”.

Desde noviembre Octopoulpe se embarcó en una mega gira que incluye casi cuarenta ciudades de Brasil y que tiene fechas también en Ecuador y Colombia.

El jueves 18 de diciembre interpretará sus canciones en la capital ecuatoriana, en La Comarca, en un cartel que incluye a Infiltro, Don Bolo, Hola Demonio, Mudo y como invitado especial a The Chemist, de Colombia, que se autodefine como grunk (grunge+punk) y que está en medio de su tour Seres obsoletos.

Y el viernes 19, Octopoulpe se presentará en Otavalo, con el mismo cartel, con la diferencia de que aquí se presentará R.E.O. en lugar de HolaDemonio. Será en la sala de conciertos de Istriónico Records.

La gira de Octopoulpe cierra en Colombia

La gira sudamericana de Octopoulpe terminará en Colombia, tocando el sábado 20 en Pasto, quizá la ciudad con la escena más interesante del vecino país, que estará representada por la genial agrupación Las Tres Piedras y Los Hijos Únicos y el Milagro. Además de Maldecidos por el Sol, The Chemist (ambas medellinenses) e Infiltro (Otavalo). Y un día después será el show en Medellín.

Debemos destacar que gracias a la gestión de Istriónico Records se realizarán los conciertos en Quito, Otavalo y Pasto (aquí junto a TCMT Records), sello de la escena independiente actual en Ecuador que está haciendo una gran labor, posicionando a Otavalo como sitio obligado de paso de las bandas de la escena under que vienen a Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!