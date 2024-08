Oasis: Los rumores de reencuentro crecen

Liam y Noel Gallagher han aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que se produzca una reunión de Oasis, ya que los hermanos adelantaron que el 27 de agosto se podría hacer un anuncio sobre la agrupación.

El domingo 25, apareció un breve clip con la misma fuente y estilo del famoso logotipo de la banda en las cuentas de redes sociales de los hermanos, así como en la página oficial de Oasis.

Expreso Playlist: La canción que Mar Rendón le dedicó a su novio Leer más

Muestra la fecha “27.08.24” antes de parpadear y luego leer “8am”.

Los fanáticos de la banda de rock de Manchester han pedido a los hermanos que se reagruparan desde que se separaron en 2009, después de una pelea tras bambalinas en el festival Rock en Seine en París.

Formado en 1991, el grupo saltó a la fama con éxitos como Wonderwall, Don’t look back in anger y Stop trying your heart out.

Un artículo del Sunday Times, que cita a fuentes anónimas de la industria, afirma que los hermanos tienen previsto realizar una serie de conciertos el año que viene, incluidos espectáculos en el estadio Wembley de Londres y el Heaton Park de Manchester.

El artículo menciona informes que indican que Wembley podría estar reservado para 10 fechas, lo que, de ser cierto, rompería el récord de ocho conciertos establecido por Taylor Swift este año.

También se especula que podría estar gestándose un concierto en Glastonbury.

I never did like that word FORMER — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 25, 2024

Shakira en la final de la Copa América: Cambiaría una regla por su presentación Leer más

Más pistas de la reunión de Oasis

Liam Gallagher pasó gran parte del domingo respondiendo a los rumores en X, antes conocido como Twitter: “Nunca me gustó esa palabra EX”, dijo, antes de compartir artículos de noticias sobre los rumores de reunión.

Durante su concierto en el Festival de Reading el domingo por la noche, dedicó la canción Half the world away de Oasis a su hermano, diciendo: “Quiero dedicar esta canción a Noel Gallagher”.

Más tarde dedicó Cigarettes & alcohol a personas que, según él, odian a la banda.

Al final del concierto, el mismo clip teaser que mostraba la fecha del martes apareció en las pantallas principales del escenario. Ahora solo falta estar al tanto de las noticias.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!