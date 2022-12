Antes, durante y después de la pandemia, se mantuvo el programa de farándula 'De boca en boca', de TC, sin embargo de manera inesperada salió del aire en noviembre. Recientemente se estrenó 'Los hackers de la farándula' que maneja Betty Mata, directora de 'En contacto' (Ecuavisa). Y por los vientos que soplan continuará en 2023. Gente del medio opina si la TV local debería apostar por estos formatos en el año que está por empezar.

Nuevos objetivos

"Considero que hoy más que nunca es el momento de apostar por formatos diferentes, la audiencia necesita espacios que apunten a nuevos objetivos, que vayan más de la mano con la empatía. Las redes sociales se han mostrado más violentas últimamente y eso nos invita a que, desde la televisión, coadyuvemos a bajar los niveles en nuestra sociedad”.

Ana Buljubasich, productora

Mayor criterio

“Creo que la TV ecuatoriana debe apostarle en el 2023 a la farándula, en medio de las malas noticias que tenemos a diario es necesario contar con espacios de entretenimiento y aunque muchos digan lo contrario, el ‘chisme’ les encanta y los divierte. Lo que debe trabajarse mucho es en la objetividad e imparcialidad de los programas de farándula, que sepan elegir a los talentos que ponen en frente de los mismos, queremos escuchar a profesionales con criterio periodístico al hacer un reportaje o emitir un comentario.

Hay que mejorar en la calidad de contenido que se ofrece, investigación, información con respaldo y testimonios reales no solo el se dice por allí o me contaron”.

Paola Maya, presentadora

Paola Maya. Cortesía

Un formato diferente

“Como en la vida, todo tiene un ciclo y en lo profesional no es la excepción. Considero que se puede evolucionar más en la TV nacional, hay quienes creen que por ser de farándula tienen el derecho de invadir de forma agresiva en la vida de los demás. Se cruzó esa línea de la ética y el respeto.

A futuro, a título personal y como profesional en producción de TV, puedo apostar por un nuevo formato de prensa rosa y espectáculo, pero como se debe, con el único afán de informar sin destruir a nadie. El televidente debe entretenerse, no ser receptor de peleas personales y luchas de egos. Por ahora esos formatos ya fueron, es momento de evolucionar por un mejor contenido”.

Cheo Navarrete, gerente de producción de TC

Cheo Navarrete. Cortesía

Más creatividad

“Pienso que sí debería haber más farándula, ahora todo está limitado, ya casi no hay producciones nacionales, no hay inversión. Los canales están cerrados, aparentando chirez y no creo que sea tanto así. Deben presentar buenos proyectos, unos que valgan la pena, con buenas temáticas y profesionales. Ya sea que se trate de un programa de farándula, telenovela o reality. Debería haber más creatividad, que no existe en los productores, todo es lo mismo. Ellos deberían renovarse, refrescarse, pegarse un viajecito, analizar y ofrecer algo diferente para que el canal y las marcas se enamoren y presentar nuevos talentos.

Los canales endiosan a los talentos y, si se les hace una crítica, esos medios te bloquean y ellos te dejan de hablar. Se debe hablar de frente y no disfrazar la verdad con mentiras. Debe haber farándula de la buena y los que la hacen decir la verdad, muchos no lo hacen por temor. A mí no me habla un poco de gente, pero me tiene sin cuidado”.

William Jaramillo, presentador