El nuevo amor de Jennifer Aniston: un coach de vida muy distinto a los anteriores

Después de años enfocada en su carrera y en su crecimiento personal, Jennifer Aniston parece haber encontrado una nueva razón para sonreír. A sus 56 años, la icónica actriz de Friends inicia una relación amorosa con Jim Curtis, autor, coach de vida y especialista en hipnoterapia, según confirmó la revista People.

Esta nueva etapa no solo refleja un giro inesperado en su vida sentimental, sino que también conecta con el camino de desarrollo interior que Aniston ha seguido en los últimos años. Si las cosas siguen como pintan, seguramente inicia una nueva historia en la vida de la actriz.

Amor consciente: Jennifer Aniston y Jim Curtis, un encuentro entre mente y corazón

La historia comenzó con un libro. Jennifer leyó uno de los títulos de Jim Curtis, cuyo trabajo en bienestar emocional y transformación personal despertó su interés. Pero fue un amigo en común quien los presentó y, desde entonces, el vínculo fue creciendo de forma natural. Primero como amigos, luego como algo más.

“Se están viendo desde hace algunos meses. Todo comenzó de manera casual, pero hay una conexión real”, comentó una fuente cercana a la pareja. Lo que parece enamorar a Jennifer no es solo la presencia calmada de Curtis, sino también su compromiso con una vida plena, alejada de las superficialidades de Hollywood.

Curtis, por su parte, es un experto en hipnoterapia que ha ofrecido talleres, escrito libros y guiado a muchas personas en procesos de transformación interior. Justamente ese enfoque ha resonado con Jennifer, quien ha hablado abiertamente en otras ocasiones sobre su búsqueda de equilibrio emocional y bienestar mental.

El cambio de energía: una pareja diferente a todo lo anterior

Fuentes cercanas aseguran que Jim Curtis es “muy diferente a cualquier persona con la que Jennifer haya salido antes”. Esto cobra especial sentido si se recuerda que Aniston ha estado en relaciones muy mediáticas con Brad Pitt y Justin Theroux. En contraste, Curtis es más reservado, alejado del centro de atención, y enfocado en su labor como guía espiritual y emocional.

La actriz, que ha mantenido con firmeza su privacidad desde sus rupturas pasadas, ha estado tomando las cosas con calma. La relación con Curtis no solo es nueva, sino que llega en un momento en que ella se siente “centrada, plena y muy feliz”, según afirman amigos cercanos.

“Jen está abierta a compartir su vida, siempre y cuando se sienta en paz consigo misma”, aseguran quienes están en su círculo más cercano. Y ello constituye una pista para lo que podría ocurrir en el presente.

Vacaciones, abrazos y besos: las primeras imágenes del romance

Las sospechas sobre un nuevo romance surgieron hace algunas semanas, cuando Jennifer fue vista en un yate en Mallorca junto a Curtis y algunos amigos cercanos, como Jason Bateman y su esposa Amanda Anka. En las imágenes, Curtis aparece masajeándole los hombros a Aniston; en otra, se les ve abrazados, compartiendo un beso bajo el sol mediterráneo.

Si bien ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas, las imágenes y los gestos hablan por sí solos. Y es que, para muchos, esta es la versión más relajada y genuina de Jennifer Aniston vista en años.

Este romance llega en medio de una etapa profesional intensa para la actriz. En junio pasado, Jennifer admitió que ha estado “adicta al trabajo” y que necesita aprender a poner límites.

Entre sus próximos proyectos se encuentra la cuarta temporada de The Morning Show (que se estrena el 17 de septiembre por Apple TV+), una adaptación televisiva del polémico libro I’m Glad My Mom Died, de Jennette McCurdy, y un reboot de la clásica comedia 9 to 5.

Pero, por primera vez en mucho tiempo, Aniston parece dispuesta a abrir un espacio para el amor. Uno distinto. Uno donde el crecimiento personal y la conexión emocional pesan tanto como la atracción.

Jim Curtis no es una estrella de Hollywood. No camina por alfombras rojas ni da entrevistas exclusivas. Pero quizá, precisamente por eso, sea el compañero ideal para una Jennifer Aniston que ha aprendido a valorarse desde adentro. Y que, finalmente, ha encontrado a alguien que hable su mismo lenguaje interior.

