Así fue la millonaria boda de Bezos y Sánchez: Fiesta, protestas y romance

Si hay una boda que dio de qué hablar esta temporada, sin duda fue la de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Después de años de romance (y algún que otro escándalo), por fin se dieron el ‘sí’ en una ceremonia excéntrica y con una buena cantidad de críticas. ¿La razón? Pues imagina que una de las parejas más ricas del mundo alquila tu hogar y el de tus vecinos y conocidos para casarse, sumada a la llegada de celebridades de alto perfil y protestas sociales. Sí, este matrimonio lo tuvo todo.

Mientras los invitados llegaban en yates y helicópteros privados a la exclusiva isla de Bezos, afuera la cosa pintaba diferente. Un grupo de manifestantes se plantó con carteles que decían cosas como ‘¿En serio necesitan gastar tanto?’, ‘El amor no debería costar un planeta’ y ‘Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos’. Algunos incluso intentaron acercarse en kayaks, pero la seguridad (que parecía sacada de una película de espías) lo impidió.

En redes, el debate estuvo candente. Mientras algunos fans celebraban el ‘cuento de hadas’, otros no podían evitar recordar que, en el mismo mundo donde Bezos gasta millones en una fiesta, hay gente que no llega a fin de mes.

La preboda: Donde las estrellas (y el champán) fluyeron sin parar

Antes del gran día, la pareja organizó una fiesta en un megayate con temática pijamada que dejó claro que esto no sería una boda cualquiera. Según Page Six, por ahí se vieron caras como las de Bill Gates, Orlando Bloom, Oprah, la reina Rania de Jordania y Kris Jenner con algunas de sus hijas, que seguramente tomó notas para algún futuro episodio de The Kadashians.

Lauren brilló en un vestido blanco corto (para guardar el drama para el día siguiente), mientras Jeff, más relajado que nunca, se le veía disfrutaba cada segundo. El menú, como era de esperarse, incluyó cosas que la mayoría de nosotros solo probaríamos si nos toca la lotería: caviar, langosta y un postre que, según rumores, tenía oro comestible.

El gran día de la boda de Jeff y Lauren

La ceremonia fue tan espectacular como se esperaba. Lauren apareció con un vestido de alta costura de DolceGabbana, que el mismo Domenico le estaba ajustando los últimos detalles antes de decir el ‘sí acepto’, mientras Jeff la esperaba bajo un arco de flores que parecía sacado de El Gran Gatsby.

El momento más fotogénico llegó cuando, justo después del ‘sí’, la pareja selló su amor con un beso apasionado mientras drones formaban un corazón gigante en el cielo.

El afterparty: Cuando los Bezos-Sánchez demostraron que saben festejar

Si pensabas que la fiesta terminó con la ceremonia, estabas muy equivocado. La celebración continuó en una mansión cercana con música en vivo, baile y, por supuesto, más champán.

Y aquí va un dato curioso: se rumorea que el DJ incluyó una canción especial para ellos, una mezcla de ‘Perfect’ de Ed Sheeran con ‘Billions’ de Caroline Polachek. ¿Muy obvio? Tal vez. ¿Divertido? Definitivamente.

Después de tanta fiesta, la pareja decidió disfrutar de Venecia, porque ¿qué mejor lugar para relajarse que una ciudad que parece un cuadro? Fueron vistos paseando en góndola, tomando espressos en cafés con vista al canal y, en general, viviendo la dolce vita.

Pero, como no podía ser de otra manera, las críticas no tardaron en llegar. Activistas ambientales señalaron lo irónico que es viajar en jet privado a una ciudad que, literalmente, se está hundiendo por el cambio climático. Otra vez, el debate entre el lujo y la responsabilidad quedó servido.

Esta boda dejó una cosa clara, Jeff y Lauren saben cómo hacer las cosas a lo grande. Para algunos, fue un sueño hecho realidad; para otros, un recordatorio de las injusticias del mundo.

