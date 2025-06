Rihanna deslumbra con su embarazo en el estreno mundial de Los Pitufos

Rihanna (37 años) acaparó todas las miradas este sábado en Bruselas durante el estreno mundial de Los Pitufos, al aparecer en la ‘alfombra azul’ con su tercer embarazo. La cantante barbadense, nueve veces ganadora del Grammy, sorprendió con un conjunto verde translúcido de dos piezas de Chanel que revelaba su barriga. La marca reveló que el look, adornado con cristales y plumas, tardó 840 horas en confeccionarse.

La artista llegó al evento junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky (36 años), con quien ya tiene dos hijos: RZA, de 3 años, y Riot, de 1. A pesar de un retraso de dos horas por problemas de organización, Rihanna fue recibida con entusiasmo por los asistentes en el Mont des Arts.

Rihanna pone voz a Pitufina, el único personaje femenino del universo de Los Pitufos. “Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es una líder. Me identifiqué mucho con ella y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy”, declaró emocionada ante la prensa.

La nueva versión

Smurfs es la cuarta versión cinematográfica de la franquicia basada en los personajes creados por el dibujante belga Peyo.

La comedia musical está dirigida por Chris Miller, escrita por Pam Brady y producida por Paramount Animation y Nickelodeon Movies, con animación de Cinesite.

Además de Rihanna, las voces principales incluyen a John Goodman, Xolo Maridueña, James Corden y Sandra Oh.

Los fans también podrán disfrutar de nueva música de Rihanna en la banda sonora, que ya estrenó el tema “Friend of Mine” en mayo.

Los Pitufos llegará a los cines el viernes 18 de julio.

