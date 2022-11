A sus 76 años, Cher vive como desea. Aunque ahora la artista ha querido salir al paso de quienes se han atrevido a criticar su nueva relación por la diferencia de edad con su pareja. “El amor no entiende de matemáticas, ve el corazón”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ornella Muti y Franco Nero en Guayafest Leer más

El californiano Alexander Edwards es un ejecutivo musical de 36 años que tiene su propio sello, Gloryus. Ambos se dejaron ver por primera vez juntos y cogidos de la mano la semana pasada paseando por West Hollywood (Los Ángeles, California) y cenando en Craig’s, un conocido restaurante de la zona.

Tras esa primera aparición pública, que despertó los rumores sobre la nueva pareja, fue la ganadora de un Grammy, un Emmy, tres Globos de Oro y un Óscar por 'Hechizo de luna' (1987), quien confirmó la relación mientras defendía su diferencia de edad de 40 años.

Cher asegura que Alexander Edwards la trata “como a una reina” y también ha compartido que se conocieron durante la última semana de la moda de París, celebrada el pasado mes de septiembre y en la que la diva se subió a la pasarela para cerrar el desfile de Balmain.

Los mejores looks de la Gala LACMA, Art + Film 2022 Leer más

“Como todos sabemos no nací ayer, y lo que tengo claro es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, arriesgas. Siempre me he arriesgado… es como soy”, según diario El País.

Alexander Edwards tiene un hijo, Slash de 3 años, con su ex Amber Rose. Por su parte, Cher estuvo casada anteriormente con Sonny Bono de 1964 a 1975, seguida de Gregg Allman de 1975 a 1979.