Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Una frase muy sabia. Más aún cuando lo que se pierde es uno de nuestros sentidos. Notas de luz es el nombre del coro de no videntes de la Dirección de inclusión social del Municipio porteño que además cuenta con el apoyo de Borkis Entertainment, de Jorge Luis Bohórquez.

El grupo musical se formó hace 13 años, dirigido por Ian Moncayo y está integrado por 17 jóvenes de escasos recursos económicos. Por primera vez saca un disco titulado 'Puedo ver más allá', producido por Bohórquez. Jorge Luis del Hierro, Daniel Beta, Jean Piero y Maykel cantan con los integrantes de la agrupación y además han escrito los seis temas que incluye el material que se lo subirá a las diferentes plataformas digitales.

El sencillo promocional, el pop 'Puedo ver más allá', fue compuesto por Jean Piero y Jorge Luis Bohórquez. El concierto, grabado en el Yacht Club, Malecón 2000, será emitido por las redes sociales el 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. Además, se prepara un video. Otras de las canciones son 'Soy diferente', 'Cuenta conmigo', 'Grande', el cover 'Qué bonita es esta vida' y 'Rompe el silencio'.

El productor

Según el productor Jorge Luis Bohórquez, “durante tres meses estuvimos compartiendo con ellos para prepararlos con el propósito de grabar el disco. Estoy convencido de que aprendimos nosotros más que ellos, porque a pesar de una limitación física, nada les quita su alegría, no ver no es un problema para no ser felices.

Más de una vez se nos hizo un nudo en la garganta. Uno de los temas más hermosos, 'Soy diferente', tiene un mensaje de aceptación porque no todos podemos ser iguales y eso es lo que los hace únicos. La otra canción 'Puedo ver más allá' habla de que a pesar de no ver con los ojos pueden sentir las emociones, no tienen un sentido, pero tienen cuatro. El mundo necesita a chicos como los de Notas de luz”.

“Ha sido algo muy lindo, porque me han enseñado mucho. Apreciar los sentidos que Dios nos dio, a disfrutar de la vida y la música al máximo y que no existen los límites”, dice Maykel.

A los convocados al concierto se les cubrió los ojos y luego con la ayuda de un guía fueron conducidos a la explanada del Yacht Club. La presentadora Mariela Viteri dijo: “Se aprecian los olores con más intensidad, se valora la visión, pero me dio miedo y me sentí vulnerable”.

“Fue maravilloso cantar con estos chicos que sienten un gran amor por la música. Una ilusión que la guardaré toda mi vida, además, producir un tema para ellos es una experiencia diferente. Un honor, una bendición”, expresa Daniel Beta.