Norka Cevallos, una Dj con alma de princesa

Empezó por el año 2006, con su participación en el reality Nace una estrella, un programa que le abrió las puertas al mundo de la música. Ahora, dieciséis años después, Norka Cevallos (36) se siente orgullosa del camino recorrido. “Ahora coordino mi tiempo entre ser mamá, en primer lugar, y artista”.

Es que la vida de Norka ha cambiado de un tiempo para acá. Se casó hace cinco años con Fernando Escobar, vocalista de Equilivre, y son padres de dos niños: uno de 4 años y una bebé de tan solo 8 meses.

Esa responsabilidad ha hecho mella en ella. “Ser mamá me inspira. He cambiado mi forma de ver la vida, me siento aún más responsable en todo lo que propongo en mis temas musicales. Mi nueva canción, Dancing in the dancefloor, tiene un mensaje empoderador, habla sobre amarse a uno mismo y en estar dispuesta a dar amor cuando te amas”.

Ello, de alguna manera, refleja su vida actual: “Estoy enamorada de mi familia. Creo que es la mejor etapa de mi vida”, afirma.

Con la mirada en los más pequeños

En pandemia y hasta ahora, ha venido desarrollando un proyecto al que ha llamado Norka Academy. Se trata de una academia de música para niños y jóvenes, en la que ofrece coaching. “Los guío para que sus ganas de cantar vayan aterrizadas a un proyecto y les enseño todo lo que deben saber respecto al canto”, explica.

Paralelamente, desarrolla en una propuesta relacionada con los más pequeños. “Yo misma soy una niña. Veo el arte de una manera inocente, no solo en lo comercial. Me siento feliz viendo sonrisas y todavía no puedo contar mucho. Trabajo en la creación de un personaje, es algo que siempre lo he deseado y creo que llegó el momento. No te puedo decir más”.

Un clóset con mucho brillo

Norka define su look como “auténtico y mágico”. Ella dice que no se guía por la moda ni opiniones y que con su melena hace lo que quiere.

Ahora mismo lo luce rubio con bloques de los ‘tonos del unicornio’ e hilos tornasolados.

También están sus botas, elemento característico en sus presentaciones. “Cuando hace mucho calor, me aguanto. Por eso las combino con shorts, faldas y vestidos cortos”.

Su clóset es toda una aventura. “Encuentras mucho brillo y prendas de colores pasteles. Mi vida está llena de color”. ¿Y cuando está triste? Se viste de beige o con ropa de casa. “En estas ocasiones no hay color”.

¿Qué no usaría?

Un vestido negro, ropa formal ni sandalias. No me gusta sentir los pies sucios. No aguanto el polvo.

¿Su color preferido a la hora de vestir?

El tornasol. Va con mi personalidad, soy dulce.

¿Menos es más?

Para mí no aplica esa ley. Mi moda es extraña.

Tres preguntas

Su música es muy diferente a la que suele escuchar en estos momentos...

Sé que en la música nos rodean los mensajes que hieren el oído, el autoestima. No deberían estar puestas en radio 24/7. Incluso, en un buen ritmo están camuflados mensajes que son desagradables.

¿Se trata de luchar contra el mundo?

No quiero luchar contra corriente, pero si logro hacer sonreír a quien me está escuchando, mi propósito está cumplido.

Eso reduce su público...

Sé que son muy pocos los que solo escuchan música positiva, porque el mundo está en otra cosa, pero algo tenemos que hacer desde nuestra trinchera. Y así como quiero cambiar mi entorno, me siento comprometida. Me basta con que los niños que están en sus casas se sientan felices.

