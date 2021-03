Noralma Reeves: ¡A mover las frutas!

Cuando Noralma Reeves se siente cansada, algo afligida, incluso depresiva, llega a su cabeza una frase que puede recargarla de energía en cualquier momento. Ni el café ni una bebida energizante tienen ese poder. “A moverse las frutas, a moverse las frutas”, escucha en la voz de su papá, quien falleció hace un par de años.

En automático sale de la cama, prepara todo lo que tiene que hacer en el día y comienza con su amor al trabajo, que puede ser una actividad manual para decorar su casa, preparar una clase o un ensayo. En el 2020, esa fue la frase que la salvó de caer del todo en la tristeza y es la que aplica casi cada día para darse ánimos.

La actriz, nacida hace 29 años en Guayaquil, creció en el sur de la ciudad. Hija de un marino mercante de origen jamaiquino y un ama de casa ecuatoriana con grandes habilidades para la costura y el diseño. Mita, como le decían en su infancia, nos cuenta que ser actriz era un juego recurrente del que ahora puede vivir. Con su hermana Jennifer usaban el mesón de la cocina como tarima, las enaguas de su mamá como pelucas y los cepillos de pelo como micrófonos. Incluso, sus habilidades de imitación abarcaban a los políticos ecuatorianos.

Noralma no tiene claro en cuántas obras de teatro, series de televisión y películas ha participado. Suelta un ligero “quizá 150”. No le importa mucho, lo que sabe es que ha trabajado bastante. Pero entre los títulos que más destacan están Toda esta larga noche, Hola, soy tu vagina, Vivir es un cabaret, Minuto final, Cuatro cuartos y Tres familias. Su reciente estreno Ave, videos y voicenotes es lo que la tiene en el ‘corre-corre’. Ha ensayado desde enero y hoy debuta en las tablas junto a Juan José Jaramillo, Joyce Macías y Danilo Esteves.

Pamela es su personaje y ha aprendido a comprenderla, también se queda con sus penas. Pone cara de disgusto cuando recuerda que maneja en carne propia estos aspectos buenos y malos de cada personaje. En las tablas es una mujer víctima de un ataque a su intimidad. El caso de una influencer que se ve envuelta en un escándalo de índole sexual. “Mi presente es mi personaje. Vivirlo es algo que aprendí de mis padres. Mi papá se ausentaba mucho por su trabajo. De chica solo esperaba que él regresara y mi mamá me pedía que encuentre cómo disfrutar mientras estaba. Y por eso me entrego en cada obra. De Pamela me he fijado, cada vez más, en cómo me refiero a otras personas”, explica.

De esta obra sale su lado más político. “Ya es tiempo de dejar de sexualizar los cuerpos desnudos, la censura sin razón en las redes sociales y de señalar y apedrear la vida íntima de las mujeres. Sin sexo no existiríamos, es lo más normal”, dice mientras pone una mirada más penetrante.

Noralma menciona que la obra sí tiene un poco del caso de Emma Guerrero y José Ramón Barreto, pero con ella no ha tenido ningún vínculo. “Es imposible no ligar esta historia con un caso tan mediático y cercano. Pero en el estudio de mi personaje, me di cuenta de los señalamientos que les hicieron y comprendí sus sentimientos”.

Si Noralma llegara a tener un problema similar se refugiaría en su familia y saldría adelante. “‘A moverse las frutas, a moverse las frutas’, me dirían también”. Y es que sin escándalo no existiría Kim Kadarshian y ella lo ve todo con una pizca de optimismo y sarcasmo. A sus 29 años aclara que no ha enviado nunca una foto ‘nude’. Y quizá aquí lleguen las preguntas de su madre: “¿Te vas a besar con alguien?” o “¿Cómo te vas a cubrir el pecho?”. Esa desnudez, que es parte de su trabajo, no le asusta, pero tampoco es para cualquiera.

La también cantante se siente segura en casa. Se despoja de personajes lo más que puede. Y eso empieza por estar descalza. Mita sigue siendo la niña que se trepaba en el mesón de su cocina, pero ahora gana plata. “Sí se puede vivir de ser actriz y por eso quiero jubilarme como actriz”.

Ella quiere vivir sin etiquetas raciales. “Me he dado mi lugar”, dice tajante, mientras recuerda que la falta de diversidad y oportunidades es real. “¿Cuántas personas negras ves en televisión? Es que la ignorancia hace que te vean como el guardia y la que se encarga del aseo”. Por eso, y para continuar en su camino, sigue su intuición que no falla y que siempre le dice que mueva todas las frutas.

Más de la obra

Sinopsis: De los creadores de Las Albas, Resonar trae una producción de teatro inmersivo, haciendo uso de medios digitales y acción escénica en vivo. La obra invita al espectador a formar parte de una exposición fotográfica en la que se entrecruzan las historias de Pamela, una influencer involucrada en un escándalo y que intenta mejorar su imagen, y Ana, una mesera del teatro que es acosada por un excompañero de trabajo.