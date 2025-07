Outfits en fiestas de Guayaquil: críticas y aciertos de autoridades y concejales

Expertas en moda, diseñadoras con ojo clínico y asesoras de imagen afiladas como tacón de aguja analizaron los outfits de las autoridades y de otros personajes durante las recientes sesiones solemnes por las fiestas de fundación. El presidente Daniel Noboa lució bastante bien. El alcalde, Aquiles Álvarez estuvo más bien clásico. ¿Y los concejales? Bueno, al parecer algunos se vistieron solos. Aquí los comentarios. ¿Tú qué opinas?

Soledad Diab

María del Mar Proaño: “Muy sobria. Y el lino es perfecto para la hora y ocasión”.

Mariana Burgos: “Lució su esbelta silueta en un modelo tono celeste, color característico de la bandera de Guayaquil. Es un look casual que debió haber llevado con un peinado ‘clean up’ para elevar su look de casual a sofisticado”.

Soledad Diab. Cortesía

Alejandra Paredes: “El traje es tendencia. Pero la blusa debió ser más larga para que cumpliera con los protocolos de vestir en una sesión solemne. No hay que dejar ver piel, no fue adecuado para el evento. Llevó los colores de Guayaquil, la cartera y los zapatos le dieron un toque urbano. La manga aglobada con una textura más pesada la compensó con una falda ligeramente en A. Debió lucir un collar o medallón largo por el volumen de las mangas”.

Mayra Montaño

Mariana Burgos: “Eligió un vestido negro de brillos que, aunque es un tono clásico, no estuvo acorde a la solemnidad del evento, la celebración de la fundación de Guayaquil.

El brillo da una sensación de fiesta, pero a la vez refleja sensualidad. El cinturón transmitió un mensaje claro: ella es una mujer fuerte y segura. Matizó su look con un blazer de brillos, habría sido más acertado uno en un tono neutro”.

Alejandra Paredes: “Tiene un particular estilo de vestir muy marcado. El negro con el calor de Guayaquil no es el indicado. La chaqueta no cumplió con los códigos de vestimenta, el maquillaje ni los aretes le acompañaron. Para estos eventos no se contemplan brillos ni maquillaje excesivo”.

María del Mar Proaño: "No eligió bien su outfit, es más para la noche y muy recargada en accesorios”.

Felipe Caicedo. Cortesía

Felipe Caicedo

Mariana Burgos: “En un estilo clásico, eligió un color verde oliva que refleja elegancia moderna con un toque de sofisticación. El corte cruzado con detalles de las dos filas paralelas de botones demuestra seguridad y formalidad”.

Arturo Escala y Alberto Cajamarca

Mariana Burgos: “Escala llevó un traje beige, un tono neutro ideal para lucirlo en verano sobre todo para nuestro clima. Este color transmite calma y tranquilidad. El azul de la corbata dio un toque refinado pero al mezclar dos tonos en las gamas de los azules lo recargó y perdió un poco de elegancia”.

Alejandra Paredes: “Una camisa gris, blanca o celeste habría sido más formal y con un estampado más pequeño en el caso de Escala”.

Alejandra Paredes: “Alberto Cajamarca cumplió con el código de vestuario: corbata y camisa. Pero no era un traje formal para un evento así, lo habría sido si llevaba la chaqueta del mismo tono del pantalón”.

Arturo Escala y Alberto Cajamarca. Cortesía

