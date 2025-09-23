¿Nina Dobrev y Zac Efron son pareja? Un allegado aclara los rumores

La vida personal de Dobrev ha estado en la atención pública tras el fin de su compromiso con Shaun White

Nina Dobrev y Zac Efron han sido vistos juntos en distintas ocasiones recientes, lo que generó rumores sobre una posible relación sentimental.

Las especulaciones surgieron después de que circularan fotografías en las que el actor de High School Musical y la actriz de The Vampire Diaries aparecían cercanos. Sin embargo, una fuente aclaró la situación en declaraciones a Us Weekly.

Alleh y Yorghaki están listos para hacer sonar el merenguetón en Guayaquil Leer más

¿Ha surgido el amor entre Nina y Zac?

El informante señaló que Nina y Zac no mantienen una relación romántica y que “han sido buenos amigos por más de una década”. Además, explicó: “Sus amigos siempre bromean con que deberían salir, pero eso no es lo que está pasando. Han estado el uno para el otro en muchas etapas de la vida y siempre se han respaldado mutuamente”.

La vida personal de Dobrev ha estado en la atención pública tras el fin de su compromiso con Shaun White. En medio de esta etapa, fue fotografiada durante unas vacaciones en yate en Italia junto a un grupo de amigos, entre ellos Efron, Miles Teller y su esposa Keleigh, Chace Crawford y su pareja Kelsey Merritt.

¿Quién es Sai, la nueva revelación del reguetón colombiano? Leer más

La misma fuente aseguró que Nina “ha sentido mucho amor y apoyo” de parte de “su familia y amigos en este tiempo”. También afirmó: “Todos han estado levantando su ánimo y ella ha estado en un mejor lugar después de tomarse un tiempo tras su ruptura con Shaun”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!