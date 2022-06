La ex reina de Cuenca se siente orgullosa de los avances de su emprendimiento de sombreros 100 % ecuatorianos.

Sus 21 años son suficientes para empezar a hacer su camino al andar. Es Nikole Salinas, influencer sí, pero también ex reina de belleza y altruista.

Ver noticias que hablan de sus obras sociales o donaciones ha sido algo habitual desde que fue reina de Cuenca (2019-2021). Ayudó a más de 4 mil personas durante la pandemia, gracias al apoyo que obtuvo de empresas públicas y privadas, así como de voluntarios.

Esa cercanía con diferentes sectores la hizo conocer otras realidades y aquello marcó su rumbo para apoyar al prójimo y que continuaría después del reinado.

Forjarse con su emprendimiento parecería el paso obvio a seguir. Creó una marca que resume sus pasiones: ayudar a los más necesitados y su gusto por los accesorios con identidad.

Bajo ese concepto surge Nik Hats, sombreros de paja toquilla, con los cuales permite reactivar a artesanos de la ciudad de Cuenca, que en su mayoría son mujeres.

Cuando se le pregunta de dónde viene ese entusiasmo por emprender, recuerda lo que vivió desde pequeña.

“Yo crecí con conversaciones en la mesa sobre el negocio de la familia. Se hablaba de cómo mejorar, cómo apoyar más a la gente. A pesar de que son rubros diferentes a lo mío, tienen ese gusto por emprender”, comenta.

Aquellos recuerdos de la infancia no faltan en su día a día y se le suma el bagaje que va adquiriendo en las aulas, donde estudia Administración de Empresas.

SU LADO POLIFACÉTICO

Confiesa que es un tanto fashionista y el toque de su elegancia se lo ha dado el sombrero. “Desde chica he tenido mi armario lleno de ellos”, cuenta y agrega que es una tradición heredada. “Recuerdo que salía de paseo con mis abuelos y no nos podía faltar uno en la cabeza”, cuenta.

Eso la hizo querer que cada familia tenga al menos uno. “Los de paja toquilla los envío más a la Costa y los de fieltro a la Sierra”, específica.

Si bien antes solo era una fanática de este complemento, al día de hoy ya está consciente sobre las diferentes hormas, los grados que tiene la paja toquilla, así como el tiempo que se toma la elaboración de cada pieza.

Y aunque no es diseñadora de modas, ella es quien con su gusto elige el estilo de cada uno. La particularidad es que a todos les pone detalles novedosos, ya sea cintas, apliques o flecos.

“La mayoría de veces los modelo yo misma. Gracias al reinado puede conocer fotógrafos, productores, maquillistas. Entonces he podido tener la colaboración de más gente para hacer la producciones de fotos”, cuenta.

Pero el ser emprendedora implica que haga más que eso. “Yo soy la que hablo con el cliente, asesoro, voy donde los artesanos, llevo el presupuesto e incluso hago el delivery”, enumera.

Con ese esfuerzo que hay detrás, logra que sean lucidos en playas o ciudades donde se valore la mano de obra artesanal y, sobre todo, la etiqueta de ‘Hecho en Ecuador’.

POR EL VALOR DE LO NUESTRO

Es cierto que durante el confinamiento surgieron por necesidad un centenar de marcas. Van a la velocidad del wifi, haciéndose notar desde las redes sociales, y destacar fue el reto de Nikole.

“Durante el reinado, tuve la oportunidad de conocer a los artesanos que trabajan con paja toquilla y fieltro. Vi su realidad, posición y decidí que era momento de que ese trabajo se reconozca”, cuenta.

Tras ese acercamiento decidió lanzar con ellos colecciones de sombreros. A pesar de no contar con experiencia, dice que prefirió empezar sin ayuda familiar. “Siempre he pensado que los negocios deben hacerse de manera independiente. Sabía que habría épocas buenas, otras malas. Sin embargo, la perseverancia ha sido todo. Esto es el fruto de mi esfuerzo. Y es un trabajo que me llena el corazón”, enfatiza.

Para sacarlo a flote eligió el Instagram como su principal tienda y de manera orgánica su emprendimiento ha ido creciendo. “Hasta ahora he sacado cuatro colecciones. Me gustaría sacar muchas más, pero trato de balancear los tiempos entre ser hija, estudiante y emprendedora”, cuenta.

A pesar de que su marca tiene tan solo un año, ya ha hecho envíos a Estados Unidos, Canadá y, recientemente, Perú. “Al comienzo vendía en su mayoría a mujeres y ahora quienes más compran son los hombres. He logrado que los turistas valoren lo nuestro”, refiere.

Con el tiempo fue conociendo artesanos de Montecristi, lo cual le permitió ofertar al exterior sombreros más finos de paja toquilla.

“El reto es seguir incentivando a más gente a portar estos accesorios, sobre todo a los jóvenes. No hay nada más lindo que lucir la identidad que nos caracteriza”, concluye.

ASÍ SE CUIDAN

Como la experta que es, Nikole nos da algunos consejos para mantener los sombreros como nuevos:

Antes de llevarlo al armario, coloca la horma de cartón en la copa del sombrero y luego guárdalo en una caja. De esta manera el accesorio no pierde su forma. Evita que le caiga agua, sobre todo si es de paja toquilla, ya que se hincha. Para arreglarlo puedes poner una tela encima y pasarle la plancha. Para limpiarlo del polvo, basta pasarle un paño seco, no uses ningún producto.

Fotos: Cortesía Juan Diego Delgado (Ig : @jdiego_del). Producción: Alejandra Cereceda (Ig: @Alecereceda83). Maquillaje y peinado: Olga Bermeo (Ig: @olgabermeomakeup). Sombreros: (Ig: @nik.hats). Vestuario: Lemaler (Ig: @lemaler__).