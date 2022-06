Lorena Verduga, tesoros desde un huequito de Urdesa Norte

Al caminar por el corazón de Urdesa Norte uno se topa con un lugar lleno de tesoros. Objetos que brillan por estar hechos a mano y, sobre todo, de ecuatorianos. Junto a aquel local, está la casa donde creció la mentora de ese emprendimiento, Lorena Verduga.

Luego de que la vida la preparara en otras áreas, cuenta que decidió embarcarse en este proyecto al que llamó Artisan Market, donde ha podido plasmar su gusto y su pasión.

Ahí dentro uno se encuentra con todo tipo de expresión artística. Destacan sobre todo los productos elaborados con técnicas artesanales y elementos naturales. Algunos hechos por Lorena y el resto por emprendedores de diferentes ciudades del país, en su mayoría mujeres. Así van todos de la mano, dando a conocer su talento desde un pequeño rincón de un barrio tradicional que respira arte.

Impulsando espacios

Lorena tiene claro que emprender es mucho más que tener una buena idea. Hace ocho años, tras el nacimiento de su hija y a la par de sus estudios en la carrera de Producción de Televisión, lanzó un negocio infantil que incluía desde juguetes, muebles para niños, hasta casitas de muñecas. Todo artesanal.

Al principio fueron realizados por ella, y con el tiempo pudo sumar personal. "Tuve el local en Laguna Plaza pero duró poco tiempo. Tuve gastos muy fuertes", comenta sobre ese prueba y error.

Al cerrar comenzó su camino por el área comercial y de servicio al cliente en una agencia de viajes. Ahí estuvo cerca de dos años hasta que llegó la pandemia y hubo recorte de personal.

"Tengo una hija y no podía quedarme de brazos cruzados. Entonces volví a mis raíces. Yo me considero 100 por ciento artesanal" cuenta sobre su regreso al mundo de emprendimiento”.

Fue así que desde el taller de casa, comenzó a encontrar su nuevo rumbo a través de las herramientas de su padrastro. "Por hobby empezamos a restaurar un montón de cosas. Las mesas vintage que teníamos quedaron preciosas", dice acerca de lo que logró con él y agrega: "Mi filosofía es que los muebles no deben ser desechados, te deben acompañar por décadas".

Cristina Bajaña, calma con sabor a cacao Leer más

Ahí surgió su idea de emprender en torno a la madera. Si bien empezó haciendo escritorios, el artículo estrella para el home office y el home school, luego amplió la oferta de diseños para el hogar, donde resalta la calidez. Desde teléfonos antiguos convertidos en mini bar, mesas plegables, hasta cajas para guardar accesorios, entre otros, han sido los ítems hechos con este material y con los que fue conquistando clientela.

En ese camino se le presentó la oportunidad de ocupar un local que estaba junto a la casa donde creció. Ahí comenzó Artisan Market. "Esta vez dije voy a empezar como siempre lo debí hacer, de a poco, con humildad", compara con lo que hizo hace ocho años.

Decidió entonces no ir sola, sino acompañada de más emprendimientos alineados a su visión. Aquella idea surgió en 2021 y hoy siente que ha logrado crear espacios para lo ecuatoriano, hecho a mano, único y de calidad.

"Todo lo que voy logrando se lo debo a mis errores del pasado. No hay mejor aprendizaje que ese”, afirma.

En la movida artística

“Un día un conocido me preguntó quién va a comprar cosas de decoración a Urdesa Norte. Y a pesar de que sonó desmotivante, esa pregunta fue lo mejor que me pudieron haber hecho. Me esmeré tanto en conseguir gente que haga cosas únicas”, recuerda.

Los resultados llegaron rápidamente. A través de las redes sociales, los emprendedores comenzaron a conocer sobre su proyecto y poco a poco decidieron sumarse. Dice que inició junto a cinco marcas y al día de hoy ya son treinta provenientes de ciudades como Quito, Cuenca, Ibarra, Monte Cristi, entre otras.

Eso hace que el lugar sea rico en variedad. Desde tapices de macramé, alfombras tejidas en croché, muebles en detalle de mimbre, hasta elementos en cerámica, resina o paja toquilla son parte de esas maravillas.

Gaby Gómez hace del comer su oficio Leer más

“Más allá de la necesidad, lo que mueve a estos emprendimientos es el alma creativa de estas personas”, precisa Lorena. Aunque en un inicio pensó que se enfocaría en línea de hogar, se fue expandiendo el abanico de propuestas, de ahí que se puede encontrar incluso accesorios de moda.

Todo con un alto estándar de calidad y seleccionado por ella. “En general, la movida artística local surge hoy desde pequeños lugares y de la resiliencia. Es un arte muy expresivo. Por eso digo que este es un lugar con alma, y es la misma que llega luego al hogar, para darle vida a sus espacios”, comenta.

Ello se debe también por los materiales orgánicos con los que son elaborados los productos. “La gente quiere sentir la naturaleza dentro de su casa y eso es logrado con un trabajo artesanal”, agrega.

El éxito de una es de todas

“A ser madre y emprender es a lo que me dedico desde que abro el ojo”, dice sobre ese malabar al que le agarró el ritmo.

Cuenta además que en ese huequito de Urdesa Norte no solo está para adquirir artículos sostenibles, sino que quienes la visitan pueden tomar talleres. “Hemos hecho de macramé (tejido) y es maravilloso ver como se riega esa energía creativa”.

De todas las mujeres talentosas que están detrás de cada ítem expuesto en su local, siente orgullo y se alegra también de sus éxitos. “Me encanta poder impulsarlas y darles un espacio; yo he estado en el puesto de ellas, tratando de crecer. La venta o éxito de ellas es el de todas”, concluye.