Nicole Kidman es la mujer mejor pagada en Hollywood

Nicole Kidman se ha consolidado como una de las actrices mejor pagadas de 2024, de acuerdo con la lista anual de Forbes. Otras mujeres en la lista de los 20 actores mejor pagados incluyen a Mariska Hargitay y Scarlett Johansson.

Hargitay, conocida por su participación en Law & Order: SVU, ocupa el puesto 11 con 25 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz de televisión mejor pagada. Johansson, ubicada en la posición 19 con 21 millones de dólares, protagonizó Fly me to the moon y Transformers One en 2024.

El informe de Forbes resalta la persistencia de la brecha salarial en la industria del entretenimiento. A pesar del desempeño destacado de actrices como Kidman, sus ingresos continúan siendo considerablemente menores en comparación con los de sus colegas masculinos, lo que reaviva el debate sobre la equidad salarial en Hollywood.

Nicole Kidman

Los ingresos de Kidman provienen de su participación en cine y televisión. Ha obtenido un millón de dólares por episodio en series como Lioness, The Perfect couple y Expats, además de su desempeño en producciones de cine como A family affair y Babygirl, ambas de 2024.

Dwayne Johnson

El ranking es liderado por Dwayne Johnson, quien encabeza la lista con 88 millones de dólares, impulsados por su contrato con Amazon para la producción de Red One y el éxito de Moana 2.

Ryan Reynolds

Ryan Reynolds tuvo un año lleno de proyectos, consolidándose como uno de los actores mejor pagados de 2024. Además de ser coguionista y protagonista de Deadpool & Wolverine, también produjo comerciales de la película a través de su agencia de marketing, Maximum Effort. Su intensa actividad le generó ingresos estimados en 85 millones de dólares.

Kevin Hart

Kevin Hart tiene un extenso catálogo de películas, programas de televisión, pódcast y espectáculos de comedia stand-up producidos por él mismo, y le ha permitido generar ingresos estimados en 81 millones de dólares en 2024.

Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld, quien fue nombrado multimillonario por Forbes el año pasado, sigue activo en el circuito de la comedia stand-up a los 70 años. Hizo 60 millones de dólares a punta de risas y especiales en Netflix.

