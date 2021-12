Durante su visita a Guayaquil, el uruguayo Nicolás Amaro compartió su manifiesto 'Tengo que decirlo' con EXPRESIONES.

1 “Trabajo como actor y modelo, nunca estudié pero hago las cosas con muchas ganas y naturalidad”.

2 “De adolescente era gordito, medía 1,65 m, pero para cuando tenía 18 años mi estatura alcancé el 1,84. Adelgacé bastante y mi rostro cambió en sus facciones”.

3 “Todavía no asimilo en lo que me he convertido, ni la gente que me conoció tampoco, porque sufrí mucho bullying en el colegio. Hoy cuando me ven quienes fueron mis compañeros no me reconocen”.

4 “Ser modelo me ha llevado a otros países como Argentina, Chile, donde viví un tiempo, y también Francia”.

5 “Hace poco grabé la secuela de Pasión de gavilanes, también he participado en series como La reina del Sur y A grito herido. Son series que se transmiten en Netflix y Amazon. Grabé una para Disney que se llama Fuera de tono”.

6 “Lo más chévere de actuar es disfrutar el proceso. Me agrada el trabajo de Brad Pitt, pero no tengo influencias ni referencias de algún actor, me gusta ser yo e imponer mi propio estilo”.

Uno de sus deseos es actuar con su compatriota Natalia Oreiro. Cortesía Daniel Olvera.

7 “Si algún día me dan un personaje de peso, tendría que ser un galán porque me encanta seducir”.

8 “Me gustaría actuar junto a Natalia Oreiro, es la actriz más famosa de Uruguay y es muy simpática”.

9 “En mi país no hay una cultura de hacer cine, modelaje o televisión, por eso tenemos que migrar a Argentina, Chile, España e Italia”.

10 “El año próximo estudiaré actuación, porque necesito herramientas si me quiero dedicar de lleno a esta carrera en la que las técnicas y el conocimiento son básicos”.

11 “Me encanta la cámara. He hecho de todo y los diseñadores lo saben. Por eso me buscan para desfilar sus trajes en la pasarela”.

12 “Tengo previsto viajar en tres años a París para vivir allá. Junto a mi pareja, necesitamos volver a Francia, donde la industria de la moda es más potente”.

13 “Me agradaría morir como actor. No sé las vueltas de la vida pero es mi propósito”.

14 “Lo único que me puede poner mal genio es un acto injusto o que no me valoren como un profesional. Ir a una producción y que te traten como si fueras un árbol seco, colocándote en un rincón. Se olvidan que los modelos somos personas y tenemos sentimientos”.

En tres años tiene previsto radicarse en Francia para afianzar su carrera actoral. Cortesía Daniel Olvera.

15 “Me molesta no expresar alguna inconformidad por miedo a perder oportunidades laborales. Me ha tocado enfrentar algo sin el respaldo del resto”.

16 “Le temo a los payasos o a quienes se disfrazan de ellos. Me dan mucho miedo”.

17 “Mi mayor pavor es a las víboras. No las puedo ver ni de lejos”.

18 “Si es para ayudar a otra persona, prefiero involucrarme en lo que esté a mi alcance. No me gusta mirar al costado y continuar”.

19 “Me defino como una persona solidaria, empática. Soy de quienes aporta con un granito de arena para dejar un aprendizaje. Al final de esta vida no nos llevamos nada material, solo los momentos compartidos y vividos”.

20 “Lo que más me cuesta, pero aun así lo hago, es abordar a las personas en un evento y hablarles del producto que estoy representando. Pero como cada trabajo, lo hago con respeto, profesionalismo y mucha educación”.

21 “La propuesta más loca que he tenido hasta aquí es la de participar en un videoclip de una canción en la que tenía que besarme con muchos chicos y chicas a la vez, y no lo hice aunque me doblaban el presupuesto”.

22 “La mayor locura que hice fue salir de mi país por amor”.