Su padre, Agustín Guevara, es un referente en la historia de la radio ecuatoriana. Él es uno de los pioneros en la FM y laboró para el grupo Ifesa, la casa disquera que representaba a los mayores grupos y cantantes en las décadas de los 70 y 80. Por eso no es de extrañar que María Cristina Guevara conserve fotos con Chayanne, Paloma San Basilio y Menudo. “Fui criada en un ambiente artístico, pero siempre bajo la vigilancia y cuidado de mis padres. No solo me fascinó el mundo de la comunicación, estudié danza, teatro, canto y modelaje”.

Al finalizar el colegio, busco oportunidades que fuesen a la par con su preparación en el periodismo. Recuerda que su primer trabajo fue en Forever 92.5, luego le siguieron otros medios como Ecuavisa y Teleamazonas.

“Siempre busqué la manera de aprender y capacitarme, porque también he sido asesora comunicacional y relacionista pública de entidades públicas y privadas, me he rodeado con buenos profesionales. Pero el camino no ha sido fácil. Se me cerraron puertas tras salir de La Prensa y, pese a que me decían que mi currículum era muy bueno, nada se concretaba”, añade.

Hoy, la vida le sonríe a María Cristina como la presentadora de Portada, que se transmite en vivo por Wuan + TV y también en todas las redes sociales, cada martes a las 10:00 y con su reprise a las 17:00. “Es un espacio de entrevistas a figuras relevantes como Sebastián Carrillo, César Baquerizo, Henry Cucalón y Andrea Bernal. Me encargo de todo. Además de conducir, coordino y elijo a los invitados. Me inclino más al lado humano y el espacio es muy dinámico y con buena energía”.