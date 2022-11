Never Gonna Not Dance Again, el nuevo sencillo de PINK

Un sonido pop vibrante con onda eufórica y alegre para bailar en los momentos difíciles. De eso se trata el nuevo sencillo de PINK llamado Never Gonna Not Dance Again que lo publica bajo el sello RCA Records. Este fue producido por los ganadores del Grammy Max Martin y Shellback que también participaron en la composición de la letra junto a la artista.

El videoclip fue dirigido por PINK y el dúo creativo Nick Florez & RJ Durell. Ambientado en una tienda de comestibles, el visual encuentra a la artista bailando y patinando por los pasillos, acompañada por un colorido elenco de personajes. El video hizo su estreno en MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop y en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

A finales de este mes, PINK interpretará Never Gonna Not Dance Again en el escenario de los American Music Awards 2022 en vivo en Los Ángeles. El estreno mundial de la presentación televisiva tendrá lugar desde el Microsoft Theater de la misma ciudad.

Este es uno de los sencillos más importantes que ha lanzado en el 2022. El año pasado presentó Cover Me In Sunshine, un dueto con su hija Willow Sage Hart y el documental P! NK: All I Know So Far que fue lanzado con gran éxito de crítica en Amazon Prime Video, así como su proyecto de música en vivo All I Know So Far: Setlist.