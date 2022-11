Lo que se sabe de la muerte de Aaron Carter

El hermano de Nick Carter, integrante del grupo musical Backstreet Boys, fue hallado sin vida en su casa en California, el pasado sábado 5 de noviembre. Sin embargo, no fue sino hasta el lunes 7 de noviembre que la policía revelo más detalles de su trágica muerte.

La policía busca esclarecer la causa de su fallecimiento. Los primero datos que salieron a la luz fue el hallazgo de latas de aire comprimido en su domicilio.

La particular adicción del cantante apuntaría a una posible intoxicación, por inhalación de aire comprimido. Agentes encargados del caso informaron al sitio web de noticias TMZ, que se encontró las mismas latas en su residencia de Los Ángeles.

Las consecuencias por la inhalación de este producto pueden ser letales. El aire comprimido produce un efecto similar al del consumo de alcohol y también causa daños importantes al organismo, como: daños cerebrales permanentes, hipoxia, daño renal, acumulación de toxinas en el cuerpo y la sangre, pérdida de apetito, anemia y en ocasiones problemas cardiacos.

Un viejo amigo de Aaron, Gary Madatyan y la prometida de Carter, Melanie Martin, fueron los primeros en entrar a la escena después de la intervención de los uniformados.

“Después de que sacaron el cuerpo de la casa, permitieron que solo unas pocas personas entraran. Solo queríamos entrar allí y ver si había sangre o alcohol o algo en la casa”, dijo Madatyan a Entertainment Tonight.

Familiares de Carter se mostraron muy preocupación por su estado de salud, pensaban que necesitaba ayuda desesperadamente. Pues recientemente había comunicado en su red social de TikTok, una nota escrita por su prometida, en donde le advierte su estado de salud "vas a morir".

Nick Carter, hermano del fallecido se pronunció ante lo sucedido en su cuenta de Instagram.

“Es algo que he mantenido en secreto para todo el mundo hasta ahora”, compartió en ese momento, y señaló que comenzó a inhalar cuando tenía “alrededor de 16 años”.

Aaron fue diagnosticado en su vida adulta con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia y ansiedad aguda. No está claro si estaba tomando algún medicamento para lo antes mencionado en el momento de su muerte.

El informe se produjo pocas semanas después de que Aaron se inscribiera en un programa de rehabilitación para pacientes ambulatorios después de perder la custodia de su hijo de 11 meses, Prince, a quien compartía con su prometida Melanie Martin.

El medio TMZ informó que Aaron les había pedido a los oficiales que se fueran y le ordenó a su ama de llaves que lo dejara en paz. Según informes, el ama de llaves no lo vio durante el resto del día, solo fue a su habitación el sábado por la mañana para ver si quería café. Su ama de llaves declaró más tarde que escuchó a su perro angustiado detrás de la puerta, por lo que entró y encontró su cuerpo sin vida en la bañera.

Posteriormente llamó frenéticamente al 9-1-1 para denunciar el presunto ahogamiento.

Fuentes policiales creen que el cuerpo de Aaron estuvo en la bañera durante mucho tiempo, ya que notaron un olor a descomposición, y el agua del baño descolorida.

La causa de la muerte de Aaron no podría aclararse hasta que se publiquen los resultados toxicológicos por la oficina forense del condado de Los Ángeles. TMZ informa que no se encontró ninguna nota de suicidio y que no había señales de accidente.