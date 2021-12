Netflix ha anunciado las películas más populares de 2021. Es posible que algunas no sean una sorpresa, mientras que otras sí, por eso te invitamos a revisar una lista de las diez películas más populares en la plataforma.

1 y 2- Red Notice ahora tiene el récord como la película más vista en Netflix. Superando el récord de Birdbox de 282 millones de horas vistas, Red Notice alcanzó un récord de 328 millones de horas de vistas. En resumen, son una de las películas más vistas en Netflix hasta el momento.

3- Extracción

Para rescatar al hijo de un magnate del crimen internacional, la organización contrató a un mercenario. Las luchas de la misión enfrentan sus puntos más difíciles cuando los narcotraficantes y los traficantes de armas salen a la luz.

4- El irlandés

Frank Sheeran, un veterano irlandés-estadounidense de la Segunda Guerra Mundial vuelve a contar su época como asesino a sueldo de la mafia ambientada en la década de 1950.

5- El stand de los besos

Tras el éxito de "The Kissing Booth", esta es una secuela de la película de Netflix de 2018. Si bien es un filme para adolescentes con todas las alegrías y las dificultades, disfrutarás de cómo Elle administra sus solicitudes para la universidad, su amistad y su relación a larga distancia.

6- Underground

Preparado para una misión mortal, un multimillonario tecnológico recluta y forma un equipo de agentes internacionales para una misión que amenaza la vida. Incluso finge su muerte por este objetivo: que es derribar a un dictador despiadado.

7- Spenser Confidential

Un par de amigos, uno de los cuales era un ex detective, se unieron para resolver una conspiración de asesinato. El crimen es la misteriosa muerte de dos policías de Boston. Aunque no será un caso fácil de resolver, no tuvo más remedio que regresar a la mafia del mundo criminal.

8- Enola Holmes

Si eres un fanático de Sherlock Holmes o simplemente te gusta resolver misterios, esta es tu mejor apuesta. Con la sangre de Holmes corriendo por sus venas, la Holmes más joven, Enola, es tan inteligente y omnipresente a la hora de descubrir los misterios. Su primera misión fue encontrar a su madre desaparecida.

9- Ejército de Muertos

Si estás preparado para un atraco zombi, esta 'peli' es lo mejor para ti. Un grupo de mercenarios se reunió tras la aparición de un brote de zombis en Las Vegas. Su viaje hacia la supervivencia se vio desafiado por su necesidad de ingresar a una zona de cuarentena.

10- La vieja guardia

Un grupo de mercenarios inmortales liderado por una guerrera llamada Andy ha luchado para proteger el mundo durante siglos. Pero llegaría a hacerse inmortal cuando unos científicos tratan de saber qué pasan con el grupo de asesinos.

SERIES MÁS VISTAS

Las siguientes son las series más muestreadas de Netflix por número de cuentas que han visto al menos dos minutos en los primeros 28 días de su lanzamiento. (De mayor a menor)

Squid Game (temporada 1), un thriller coreano: 142 millones.

Bridgerton (temporada 1), un romance de época: 82 millones.

Lupin (parte 1), una serie francesa de atracos: 76 millones.

The Witcher (temporada 1), una serie de fantasía basada en una franquicia existente de libros y videojuegos: 76 millones.

Maid, una serie limitada sobre una joven madre que huye del abuso: se proyectan 67 millones.