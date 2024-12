Navidad, familia y fortaleza: la emotiva historia de Frank Bonilla

Recibir la noticia de la muerte de un ser querido y estar lejos es uno de los mayores temores de quienes viven fuera de su tierra. El actor venezolano Frank Bonilla sabe muy bien de lo que hablamos.

En una reciente entrevista con Los Hackers del Espectáculo, de Ecuavisa, habló sobre la pérdida de su madre, quien falleció a causa del Alzheimer. Durante su relato, Frank sorprendió con su fortaleza al abordar un tema tan delicado.

Un duro momento

Como suele suceder en estos casos, el Alzheimer fue deteriorando lentamente la salud de su madre. Ella siempre fue uno de los pilares fundamentales de su vida.

Visiblemente afectado, Bonilla compartió que recibió la noticia de su fallecimiento mientras trabajaba. “Estaba haciendo teatro y me escribieron en la mañana para decirme que mi mamá había muerto. Esa noche tenía función, y fue muy difícil. Uno se pone a pensar en el tiempo que pudo haber compartido con ella. Hace falta. No pude despedirme, no estuve con ella. Fue bastante duro recibir esa noticia”, recordó.

A pesar de lo ocurrido, de alguna manera ella sigue presente en la vida del actor, representada, según él, en las enseñanzas y valores que le inculcó y que ahora transmite a sus hijos.

Las tradiciones navideñas de Frank Bonilla

En la misma entrevista, Bonilla habló sobre cómo celebra la Navidad. A pesar de la distancia que lo separa de sus hijos, el espíritu de esta fecha sigue intacto.

Compartir con su esposa en una cena tradicional es parte esencial de la celebración. La mesa suele incluir pan de jamón, hallacas, caramelos y el clásico chocolate caliente. Aunque, admite, prefiere comprar los platos ya preparados.

La cena se complementa con la oración de Navidad. “Compartir, cantar villancicos y simplemente el hecho de estar juntos. Eso es lo que realmente importa”, aseguró Bonilla. Para él, la familia es lo más importante en estas fechas.

¿Cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido? Él lo tiene claro: “Es tener a Jesús en mi corazón. Es el regalo que me gustaría dar hoy”.

