Nathalie Viteri: “Me gusta tener el control”

Viene de una familia de abogados y políticos. Fue diputada en el 2007, pero duró poco tiempo en dicho cargo pues fue destituida junto a otros 57, y concejal alterna de Doménica Tabacchi. Actualmente Nathalie Viteri, abogada de 46 años, aspira a un puesto en la Asamblea por el PSC y aliados. La hermana menor de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, habló con Expresiones acerca del porqué su vuelta a la agitada contienda política, sus gustos por las motos, el rock latino y el amor desmedido por su familia.

- Tiene gran parecido con su hermana Cynthia, ¿no la confunden en la calle?

Bueno, la verdad es que todos mis hermanos somos parecidos. Mi hermano mayor falleció hace muchos años, pero los cuatro tenemos el mismo molde.

- Cuando la ven por la calle no le dicen, hey, alcaldesa...

Una cervecita...

- O vaya al barrio y póngame el alcantarillado, ¿los taxistas no le cobran?

¡¡¡Cómo!!! a ella también y a todos. ¿Por qué no? Todos tenemos que pagar nuestros servicios.

- Es la menor de las hermanas Viteri, le dicen ‘Nena’ por ser la más chiquita.

Sí, mi familia y mis amigos más cercanos me llaman así.

- Es súper engreída, hasta el momento, de su papá.

Sí, de mi papito, siempre siempre de mi papito querido.

- Me cuentan que en la escuela era muy tranquila.

¿Muy tranquila? Le contaron mal. Siempre fui excelente alumna. Nunca he sido tranquila. Estudié en un colegio de monjas. Mis calificaciones fueron excelentes, mis libretas llevaron medallas y fui la escolta de la abanderada.

- Frontal, directa. ¿No acepta un no como respuesta?

Soy frontal, directa siempre, un no como respuesta no es que no lo acepto, simplemente lucho por la verdad y si la verdad requiere un no por respuesta siempre lucharé por ello.

- Es tan libre que anda en moto.

Es enduro, en las montañas. (modalidad del motociclismo que se practica en campo abierto).

Ver esta publicación en Instagram #Enduro Una publicación compartida por Nathalie Viteri (@nathalieviteridecrow) el 24 de Sep de 2020 a las 8:22 PDT

- ¿Súbete a mi moto o eternamente bella, bella?

Súbete a mi moto, está más llena de aventuras.

- Súbete a mi moto que más allá te boto. ¿A quién botaría?

A los hipócritas.

- ¿Si su motocicleta tuviera piloto automático a dónde la llevaría?

No me gusta el piloto automático porque me gusta tener el control.

- ¿Siempre tiene el control de todo?

¡No! No se puede tener el control de todo, pero me gusta saber a dónde voy.

Mi parte débil son los animales, los niños y la naturaleza”.

- ¿Quién manda en su casa?

Mi esposo y yo.

- Tiene 14 años de casada y 16 años juntos. Derrochan harta miel en Instagram. ¿Es tanto así el amor?

No solo en Instagram porque nada es verdad dicen. Lo de mi esposo y yo sí es real. Tuvimos la bendición que Dios nos encuentre, nos ponga en el camino. Como dicen, ‘lo que es para ti nadie te lo quita. Ni aunque te pongas ni aunque te quites’.

- Y a ese hombre no se lo quita ‘es nadie’.

¡¡¡Nadie!!!

- ¿Han intentado quitarle a su hombre, a su esposo?

Nadie.

- Pero con qué seguridad lo dice.

Es que no es por mí la seguridad. Sino por él. Porque él está seguro del amor que me tiene.

- Le encantan las canciones de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán.

¡Ay, sí! Son mis cantantes favoritas. Me encanta Alejandra Guzmán porque ha sido roquera toda su vida.

- ¿Usted también es roquera?

Soy, pero de música en español más que nada.

- Enanitos Verdes, Soda Stereo...

Toda esa música. Persiana americana, Cuando pase el temblor, de Soda Stereo.

- ¿Y en qué circunstancias puede hacer temblar a alguien?

Cuando estoy molesta.

- ¿En qué se transforma?

Me sale lo Viteri Jiménez mezclado en una licuadora que es bastante fuerte.

- ¿También suele ser dulce como los gatitos que tiene en su casa?

Un gatito no. No soy un gatito.

- ¿Una pantera?

Sí.

- ¿En todo el sentido de la palabra?

Sí. Eso sí y con la mirada siempre enfocada hacia donde quiero ir.

- ¿A dónde quiere ir?

A servir.

- ¿Se ve como alcaldesa en algún momento o es muy pronto para pensar en eso?

Creo que es muy pronto. Yo me pongo en el camino que Dios me ponga. Lo he hecho siempre, desde niña, en la vida privada y pública, mientras pueda ayudar a alguien mi corazón siempre va a estar alegre ayudando a alguien.

- Tiene 7 tatuajes.

Ocho en realidad.

- ¿Es verdad que hay uno en especial que lleva el nombre de su esposo Óscar Crow (cuervo) donde va el aro de matrimonio?

Es verdad. Seis son relacionados a mi esposo, uno es su nombre, otro es la fecha en que empezamos todo, con el signo zen del infinito; tengo otro en mi cadera donde están dos cuervos con una frase que dice: “ella decidió ser un cuervo por el resto de su vida”; hay uno más que es otro cuervo, que es él -su esposo- y dos alas que salen, que son mis hijos. Al final de la espalda está un símbolo como el graznido de esas aves. Así es que tengo cuervos en todos lados.

- Cría cuervos y te sacarán los ojos.

No, no es cierto. En mi caso no. Tengo dos cuervos que son mis hijos. Lo único que he recibido es amor de parte de ellos. Ellos son un milagro de Dios porque no podía tenerlos. Dios me dio tres milagros: el primero, al amor de mi vida, con él conocí el amor. Por primera vez me enamoré. Los otros dos hermosos milagros son Martín, de 11 años y Mía, de 10.

- ¿Después de cuántos novios llegó Óscar?

(Susurra) Bastantes.

- ¿Ha sido brinquilla?

Nooooo, eso sí que no. Pero creo que cuando uno es joven no debe tener enamorado, de dos tres años, porque a esa edad uno debe disfrutar con sus amigos. Que disfruten su edad.

Ping Pong

María Leonor: Mi madre, admiración total en mi vida.

Cynthia: Muy orgullosa de ella.

Óscar Crow: El amor de mi vida

Guayaquil: La ciudad de mis mores.

Asamblea: Un nuevo reto y hay que romperla.

Pinky: Mi hermana maravillosa, todo corazón.

¿Pelo largo o extensiones? Siempre he llevado el pelo largo, pero también he usado extensiones porque hay que ayudarse.

¿Coca Cola o café? Coca Cola.

¿Arroz con menestra o arroz con atún? Qué rico ambos, aunque mi plato favorito es el arroz con carne y ensalada de beterava.

Recuerdo doloroso

A la edad de seis años le donó la médula a su hermano Yul, quien falleció a los 17, como consecuencia de la leucemia. Ella era la única compatible. El recuerdo es tan doloroso, que nadie en la familia ha podido superarlo.