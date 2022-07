Cuando la actriz, cantante, diseñadora y presentadora uruguaya Natalia Oreiro (45) estuvo en los premios Platino del Cine Iberoamericano en Madrid, España, el año pasado, anunció que iba a interpretar a Eva Duarte de Perón en la serie 'Santa Evita', basada en el ‘bestseller’ escrito por Tomás Eloy Martínez.

Paul Sorvino muere a los 83 años en una clínica de Florida Leer más

La producción original de Star+ se estrenó el 26 de julio y narra la historia de la ex primera dama argentina y el destino errante de su cadáver embalsamado, oculto y profanado durante más de 15 años. Han pasado 70 años desde su muerte, el 26 de julio de 1952.

La recordada Muñeca brava (personaje de la telenovela con ese nombre que estelarizó y que se vio en Ecuador) esperó diez años para encarnar a Eva Duarte de Perón.

“No todas las actrices podemos interpretar todos los personajes. Y yo no tenía las herramientas para hacerlo. Tuvieron que pasar varios papeles para que me sintiera capaz de darle vida a la mujer más importante de la historia argentina”, expresa convencida la actriz.

La Academia: Rubí da positivo a COVID-19, está aislada Leer más

Fue elegida a través de un casting. Lo que dice le dio más seguridad porque considera que los directores vieron algo en ella que ahora agradece. “Cuando me convocó María Laura Berch, que es la directora de casting de 'Santa Evita', y además es mi coach personal, me quedé en silencio. Y finalmente me animé. Dicen que el tren no pasa dos veces, y yo dije: ‘Quizás no pase tres. Lo voy a intentar’.

Me preparé con los recursos que tenía y vi el trabajo de mis compañeras actrices interpretándola y debo reconocer que todas encontraron una emoción, una fragilidad, una valentía, una emoción distinta. Y eso me dio seguridad. Obviamente, hice una interpretación, no hice una imitación de ella, y esa fue una elección que se tomó, porque claramente estamos contando una historia y yo no soy parecida tampoco”.

Para Natalia Oreiro, “interpretar a la mujer más importante de la historia argentina, y de hecho me atrevería a decir del mundo político, para mí era una enorme responsabilidad, más allá del placer que me puede dar la búsqueda de un personaje. Alguien que dejó tanta huella, que al día de hoy se la tiene tan presente. Y después sí, estar a la altura del proyecto, y encontrarle algo personal también. Me entregué en todo el sentido de la palabra: los actores encarnamos, y yo le di mi cuerpo a ella”.

La serie además de a Natalia Oreiro (Eva Perón) incluye a Ernesto Alterio (coronel Moori Koenig) y Diego Velázquez (Mariano), con la participación de Francesc Orella (Dr. Pedro Ara) y Darío Grandinetti (Juan Domingo Perón). Grabada en más de 40 locaciones de Buenos Aires, contó con 120 actores y actrices, y 1.300 extras.

La actriz fue seleccionada a través de un casting. Redes

También implicó un meticuloso proceso de reconstrucción de época. Se destacan la presencia en escena de más de 80 vehículos antiguos, así como de 150 piezas de vestuario diseñadas especialmente.

Realizada y coproducida por Non Stop, con la producción ejecutiva de la actriz mexicana Salma Hayek que firma con su apellido de casada, Pinault, y José Tamez. El director es Rodrigo García. La serie fue escrita por Marcela Guerty y Pamela Rementería.

Eva Perón fue una de las mujeres más importantes de la política del siglo pasado. Se desempeñó como actriz no solo en cine, también en radioteatros.

Conoció a Juan Domingo Perón en 1944, se casaron un año después y, en 1946, se convirtió en primera dama de Argentina. Fue presidenta del Partido Peronista Femenino y de la fundación que llevó su nombre.

Se enfermó de cáncer uterino y falleció el 26 de julio de 1952. Su cuerpo se mantuvo a la espera de ser enterrado durante tres años para la construcción de un mausoleo que nunca se levantó.

En 1955, los militares derrocaron al presidente Perón y ocultaron su cadáver con la intención de evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen.

En la serie se hace un recorrido por la infancia, adolescencia y juventud de ella hasta su fallecimiento a los 33 años.

La uruguaya esperó 10 años para interpretar este papel. Redes

Opiniones

"Es atrapante porque los mitos y leyendas gustan. Los críticos de prensa elogian el papel de Natalia como el mejor de su vida y con Darío Grandinetti es la dupla perfecta. Seduce por todos los detalles, producción, vestuario, a pesar de que hubo muchas actrices que encarnaron a Evita como Nacha Guevara, Elena Rogers, etc.

Es también una gran aceptación para Argentina siendo Natalia uruguaya pero amada por este país. Evita es un ícono mundial, pasan los años y su figura cobra vida especialmente por el pueblo y no así por la clase alta. Su huella es eterna”.

Alexandra Barreto, periodista residente en Buenos Aires

"No tengo nada en contra de Eva Perón. Mi madre la amaba, pero tengo mis reservas en cuanto a divinizar su nombre. Me resulta excesivo, aunque sea para un proyecto artístico, ya que detrás de esto, huelo un rastro de politiquería: esa con la cual, sistemáticamente, han contaminado la dignidad de los pueblos. Les deseo mucho éxito en la producción, pero no les digo amén”.

Nerio David, músico argentino

Nerio David. Archivo

"Natalia es una tremenda actriz y encarna muy bien el personaje. Eva Perón fue una abusadora del poder y oportunista. Nada bueno para la historia Argentina lo mismo que el marido que dilapido las riquezas que tenía Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial regalando ya en esa época en actos populistas el dinero en lugar de invertirlo y hacer de Argentina una potencia mundial. Allí empezó todo lo que hoy es la decadencia de un modelo empobrecedor y aberrante que tiene sumido en la miseria y la degradación social a ese país".

Fabián Fariña, músico