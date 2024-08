Naomi Watts está por publicar un libro sobre la menopausia

Lo dijo en su cuenta de Instagram: va a publicar un libro sobre la menopausia, un proceso hormonal que, en su caso, se presentó cuando tenía 36 años. El proyecto de Naomi Watts (55) se llama Dare I say It: Everything I wish I’d known about menopause (Me atrevo a decirlo: todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia), y su lanzamiento en el mercado estadounidense está programado para el 21 de enero próximo.

Naomi Watts apuesta por una menopausia sin vergüenza

La obra le ha tomado catorce meses de reflexiones y conversaciones consigo misma y con amigas, con el fin de hablar de un tema que aún, en pleno siglo XXI, causa vergüenza en algunas mujeres.

“Las mujeres han tenido que sufrir en silencio y avergonzadas durante demasiado tiempo por los cambios que experimentan durante la menopausia, con poco acceso a información, apoyo o incluso a una conversación abierta”, dijo a People la protagonista de King Kong (2005).

Su caso particular fue especialmente triste. Era demasiado joven y algunos de sus proyectos casi se truncan. “No entendía nada. Quería formar una familia y tenía la sensación de que iba a vivir un sueño roto”, dijo en la entrevista. Contra todo pronóstico, pudo ser madre en dos ocasiones: Alexander (2007) y Samuel (2008).

Un libro entre amigas

Con este libro, la autora quiere llegar a cada mujer como “como si uno estuviera sentado tomando un café y teniendo una conversación íntima con su pareja”. El tema le apasiona y este no es su primer aporte.

En 2023 lanzó Stripes, una marca de productos para la pie pensados para mujeres que, al igual que ella, sufren los primeros síntomas de la menopausia en la piel. “Tenía mucha ansiedad antes de crear este negocio y luego pensé: ‘Bueno, todas las mujeres van a llegar a este punto. ¿Por qué no recibimos una mejor atención médica? Simplemente, hay falta de educación e investigación”, dijo acerca de sus productos.

Con el nuevo libro, Watts pretende ayudar a “cualquiera que esté tratando de controlar esta etapa de la vida y convertirla en un momento de liberación en lugar de en un mero periodo de prueba”. La menopausia, dice, es parte de la mediana edad femenina, "pero la mediana edad es mucho más que la menopausia”, dice.

