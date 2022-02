Este miércoles de difundió la noticia de la muerte de Julio César Jurado, mejor conocido como 'Ñañón', artífice y líder de la banda guayaquileña Clip, que fue muy popular en la década del 80.

El músico falleció, víctima de cáncer, el martes y sus restos tenían previsto inhumarse este miércoles en una de las salas de velación del camposanto Jardines de la Esperanza.

Quino Orrantia, quien también fue parte esencial de Clip, define a 'Ñañón' como un maestro a quien le agradece hasta hoy haber cultivado otros ritmos musicales. "Aprendí de todos los miembros del grupo, pero él fue el líder absoluto hasta que se retiró. Nos enseñó muchas cosas, no solo a nivel musical, sino a respetarnos como artistas, a ser bien tratados y valorados. Fue una persona maravillosa".

Clip en su época de gloria, aquí participando en la grabación de la telenovela Por amor propio (1987) con Penélope Lauret. EXPRESO

El productor artístico William Lucas, lo recuerda como un gran músico, aunque no tuvo la suerte de trabajar con él, se remonta a los años de adolescencia y los discos de acetatos de Clip. "Me acuerdo de 'Ñañón' cantando Chiro de amor y Poco a poco, clásicos del pop rock ecuatoriano. Hablamos de una época maravillosa, de mucha producción en la que también figuraron Right y Mike Albornoz".