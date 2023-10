Nadie sabe lo que va a pasar mañana: escucha aquí el nuevo álbum de Bad Bunny

El artista de Puerto Rico, Bad Bunny, estrena su nuevo álbum. Es el quinto disco del cantante y ya está disponible en Spotify con el título: 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana'. Este nuevo trabajo incluye 22 canciones nuevas, además de algunas colaboraciones sorpresa.

Bad Bunny regresa a sus orígenes con su nuevo álbum musical Leer más

Entre los artistas que esta vez suenan con el 'Conejo malo' están: Young Miko, Mora, Feid, Arcangel, De La Gheto y Ñengo Flow.

Nadie sabe, Mónaco, Fina, Hibiki, Mr. October, Cybertruck, Vou 787, Seda, Gracias por nada, Teléfono nuevo, Baby Nueva, Mercedes Carota, Los Pits, Vuelve Candy B, Baticano, No me quiero casar, Where She Goes, Perro Negro y Europa están entre los títulos de las nuevas canciones.

Según dijo en una entrevista para 'Vanity Fair', "está jugando con los sonidos" y también "se está inspirando en la música de los 70", a través de distintos géneros musicales. Para promocionar su estreno, Bad Bunny publicó un vídeo en sus redes sociales con la leyenda "El día más esperado por muchos ya llegó".

Bad Bunny y Gael García Bernal sorprenden con un apasionado beso en 'Cassandro' Leer más

A los cuarenta minutos de su estreno en Youtube, la canción que abre su álbum 'Nadie sabe', ya tiene más de 700.000 reproducciones.

Esta previsto que el quinto álbum de Bad Bunny se estrenará el viernes de 13 de octubre, pero ni el cantante ni su equipo habían confirmado la hora. Sin embargo, una hora antes del viernes, a menos para Ecuador, ya estaba disponible en todas las plataformas.