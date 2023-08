En medio de una anticipación palpable, Selena Gómez ha encendido las redes sociales con el anuncio de su próximo sencillo titulado 'Single Soon'. La espera está a punto de llegar a su fin, ya que el lanzamiento de la canción está programada para el 25 de agosto de 2023, y el entusiasmo entre sus fanáticos es innegable.

Los seguidores de la estrella pop no han perdido tiempo en mostrar su emoción, sumando más de seis millones de 'me gusta' en el breve período desde que Selena Gómez compartió la noticia. En las redes sociales, los elogios y la admiración han inundado los comentarios, con muchos llamándola cariñosamente "La Reina" y celebrando su regreso musical.

'Single Soon' promete una melodía que capte la esencia del verano y resuene en las plataformas digitales. La propia Selena compartió sus pensamientos sobre la canción en una publicación de Instagram: "Todos ustedes han estado pidiendo música nueva en este último tiempo. Como aún no he terminado con SG3, quería publicar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo y que es perfecta para el final del verano".

La nueva canción, que aborda temas de resiliencia y amor propio, gira en torno al poderoso mantra "Lo siento. No puedo. No me odies", que agrega profundidad emocional a la letra y promete conectar con los oyentes en un nivel personal.

La carrera de Selena Gómez ha estado marcada por altibajos públicos y personales, lo que ha llevado a su identificación como un verdadero "Ave Fénix" de la industria del entretenimiento. Desde su debut en la escena como una joven estrella de Disney hasta su evolución como cantante, actriz, productora y empresaria, Gómez ha demostrado su versatilidad y fortaleza en el mundo del espectáculo.

A pesar de sus éxitos profesionales, Selena ha enfrentado desafíos significativos en su vida personal, incluidas luchas contra la depresión, la ansiedad y un diagnóstico de trastorno bipolar. Su valiente lucha contra las adicciones, así como su batalla con la enfermedad de lupus, ha resonado con muchos de sus seguidores, lo que ha solidificado su lugar en el corazón de sus fans.

Con 'Single Soon' en el horizonte, la anticipación está alcanzando niveles frenéticos y el 25 de agosto se presenta como una fecha crucial en el regreso musical de Selena Gómez. Los fanáticos de todo el mundo esperan ansiosamente el estreno de esta nueva canción que promete ser un himno de empoderamiento.