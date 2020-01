Ozzy Osbourne: Roqueros ecuatorianos se preocuparon por la salud del artista

El estado de salud del cantante británico Ozzy Osbourne no solo causó preocupación en el mundo del espectáculo internacional, sino también en el local. En Ecuador algunos artistas de rock lamentaron que se haya viralizado una noticia falsa en la que se aseguraba que el exlíder de Black Sabbath estaba en su lecho de muerte.

La noche del 1 de enero de 2020 y la madrugada del 2 de enero de 2020 el portal Radar Online dio a conocer que el músico estaría al borde de irse ‘al más allá’. “Ozzy se encuentra con mucho dolor y ha comenzado a suplicar que acaben con su miseria”, citó el sitio web a un supuesta fuente cercana de la familia.

Incluso, aseguraron que supuestamente se encontraba tan mal que no se dio cuenta que su esposa, Sharon Rachel, no pasó con ella en Año Nuevo. La falsa noticia también indicaba que “Ozzy está en cama, sintiendo dolor las 24 horas y por momentos no reconoce a su familia. Sharon está al pendiente de él desde Londres, pero ya espera su muerte”.

Si bien en 2019 el músico sufrió problemas de salud y tuvo que cancelar su gira internacional, la información sobre su supuesto lecho de muerte no tenía ningún sustento. Fue su hija Kelly Osbourne quien se encargó de desmentir todo, al asegurar que tuvo un agradable inicio de año junto a sus familiares y que pese a su padre está un poco enfermo, no está moribundo.

La escena roquera de Ecuador también se pronunció sobre el hecho, en redes sociales se compartieron un sinnúmero de mensajes lamentando que medios internacionales hayan hecho eco de un bulo y también recordaron cuando Osbourne visitó Quito, en 2011.

“Cuando uno de tus ídolos está pasando por esas cosas uno se preocupa y se impacta”, mencionó Diego Eivar, director de Metaleros Ecuador, a EXPRESO.

Indicó que Osbourne ha sido reconocido como un ídolo que logró recuperarse de muchas cosas, una de ellas su adicción a las drogas y el alcohol, ya que después de su salida de Black Sabbath sobrevivió a una sobredosis.

Rememoró que cuando el músico dio un concierto en abril de 2011 en el coliseo General Rumiñahui, en Quito, “fue una locura total”. El recinto estuvo copado de seguidores y “yo tuve la oportunidad de estar en primera fila y fue un show impecable, es un showman de lujo”.

La cuenta verificada de Black Sabbath también negó la información, lo que fue un alivio para Juan Esteban González, fanático del rock y manager de la banda ecuatoriana Anima Inside. “Por suerte habemos gente que sí verificamos gente, pero por unos minutos sí me lo creí”, aseguró.

González consiguió que en 2011, Anima Inside toque en el concierto del británico en la capital, fueron los teloneros. Se sintió orgulloso de que su material haya sido escogido. “La experiencia fue muy buena, su crew se portó increíble, Tommy Cufletos (baterista) nos felicitó al finalizar el show. Vimos a Ozzy al llegar al Coliseo Rumiñahui, lo saludamos, pero no nos acercamos, siempre mantenemos una posición de colegas cuando tocamos con artistas top, ya que es molestoso para ellos acosarlos con fotos y cosas de fans o groupies”, dijo.

En febrero de 2019, Osbourne aseguró en una entrevista que su retiro de los conciertos no era algo definitivo, ni un alejamiento de la música, sino un descanso. Pues por muchos años salía en enero de su casa a recorrer el mundo y en diciembre regresaba.