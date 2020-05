Coronavirus: Andrea Bocelli dona su plasma para investigación de COVID-19

Coronavirus en Ecuador: Un concierto online por una ‘pandemia de solidaridad’ Leer más

El tenor italiano Andrea Bocelli se contagió con el nuevo coronavirus a inicios de marzo, según contó este martes 26 de mayo al diario La Repubblica, luego de donar su plasma para la investigación científica sobre el SARS-CoV-2, un virus que deja 5.370.375 casos confirmados en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El artista es uno de los casos positivos de coronavirus (...). El caso se remonta al 10 de marzo cuando realizó la prueba", informa ese medio italiano, citando las declaraciones que el músico ofreció tras realizar la donación un hospital en Pisa, en Toscana. Su pareja también participó como donante.

Bocelli contó que padeció un poco de fiebre y que era prácticamente asintomático, por lo que contagió a su esposa y a sus dos hijos, quienes también presentaron síntomas leves.

Una de las posibilidades exploradas por los científicos para tratar a los pacientes afectados por COVID-19 es inyectarles el plasma de pacientes que han superado la enfermedad, ya que contiene anticuerpos potencialmente beneficiosos.

Luto por la pandemia

El pasado 12 de abril, Bocelli se presentó en el Duomo de Milán, la catedral gótica de la capital económica de Italia, ante una ciudad vacía y en luto por la pandemia del COVID-19.

Italia ha sido uno de los países más afectados por el nuevo coronavirus, que ha causado la muerte en casi tres meses de más de 32.000 personas, según el último informe oficial.

Bocelli ha participado en varias iniciativas de solidaridad, entre ellas el concierto virtual One world together at home, convocado por la OMS y la cantante Lady Gaga.