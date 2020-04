Coronavirus: Modelo italiana vive en zozobra tras ser diagnosticada, luego de 5 pruebas, con Covid-19

Una estudiante y modelo italiana, de 22 años, que fue diagnosticada hace dos meses como el primer caso de Coronavirus en Boloña, región de Emilia Romaña, vive en zozobra ya que tras haber sido dada de alta y luego de varios exámenes, uno de ellos arrojó positivo para la enfermedad.

Bianca Dobroiu, fue hospitalizada el pasado 27 de febrero con todos los síntomas de Covid-19 y dada de alta una semana después cuando la fiebre disminuyó. Sin embargo, 56 días más tarde de ese primer examen, sus tests indican que sigue infectada.

“¿Por qué? es la pregunta que les hago a todos y que nadie sabe responder”, dijo Bianca desconcertada, una influencer de moda, a medios italianos.

En su fanpage explicó que, “desde entonces, me hicieron otras cinco pruebas: cuatro han sido negativas y una en cambio incierta. Hice la última el 16 de abril, la próxima creo que será a finales de este mes. Estoy como si nunca hubiese tenido nada. Hasta pude entrenar”.

Estaba 100% saludable, fui al hospital y seguía siendo positiva. Bianca Dobroiu

Uno de los principales especialistas en enfermedades infecciosas del hospital Sant’Orsola de Boloña confirmó a un diario local que en Italia probablemente nadie haya estado infectado por más de 50 días.

Por eso, Bianca no se explica por qué sigue enferma de Covid-19. “Desde hace diez días esto me parece una locura. Estaba 100% saludable, fui al hospital y seguía siendo positiva. Ya no sé qué pensar. Me dijeron que podría convertirme en un caso de estudio de caso", comentó.

Al saber que no es la única con esa condición, la modelo está convencida de que, “14 o 15 días de cuarentena son pocos, debería extenderse a al menos 28 o 30”.

Dicha situación la está afectando desde el punto de vista psicológico. Asegura no dar más, ya que después de dos meses se encuentra en el límite. “También porque vivo con mi madre quien resultó negativa y, por lo tanto, tengo que quedarme sola en la habitación”, se lamentó a la espera de que el último examen la pueda liberar finalmente del temible virus.