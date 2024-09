Cinco años después de su muerte, José José sorprende con 'Ya no pienso en ti'

A cinco años del fallecimiento de José José, su legado sigue brillando con fuerza. Este 27 de septiembre, en el aniversario de su muerte, Spotify sorprendió al mundo con el lanzamiento de una canción inédita del ícono de la balada: "Ya no pienso en ti". Para muchos, escuchar nuevamente la inconfundible voz del “Príncipe de la Canción” fue una emotiva sorpresa, que sus propios familiares describieron como “un regalo desde el cielo.”

Mientras se realizaba una digitalización de archivos musicales de José José, el ingeniero de sonido Edson Heredia se encontró con esta joya que llevaba más de cuatro décadas en el olvido. El tema, grabado el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra, nunca fue lanzado, hasta ahora. El trabajo de remasterización, liderado por Heredia y el ingeniero David Hunt, junto al productor Tom Parker, permitió que esta pieza pudiera adaptarse a los estándares de calidad de las plataformas digitales, haciendo posible su estreno en Spotify.

¿Quién fue José José en la industria musical?



José José, cuyo nombre verdadero era José Rómulo Sosa Ortiz, fue uno de los artistas más influyentes y queridos de la música latina. Nacido en Ciudad de México en 1948, comenzó su carrera en la música a temprana edad, pero fue en la década de 1970 cuando su talento despegó hacia la fama internacional. Con su poderosa y emotiva voz, se convirtió en un referente de la balada romántica, cautivando a generaciones enteras con su estilo único.

Uno de los momentos clave en su carrera fue su presentación en el Festival OTI de 1970, donde interpretó el tema "El Triste", una canción que lo consolidó como una leyenda. A lo largo de su carrera, José José lanzó una serie de éxitos inolvidables que aún resuenan en la cultura popular, entre ellos "Gavilán o Paloma", "Lo Pasado, Pasado", "Amar y Querer" y "El Amor Acaba".

Un legado musical que aún está presente



El lanzamiento de "Ya no pienso en ti" es una prueba más de que el legado de José José sigue vivo. La canción refleja el estilo inconfundible del cantante, lleno de emociones profundas y letras que hablan del desamor. Aunque la pieza estuvo guardada durante décadas, su reciente descubrimiento y lanzamiento han permitido a los fanáticos experimentar nuevamente la magia de José José.

La canción es una balada melancólica, un género en el que José José brilló a lo largo de su carrera. La letra narra la difícil pero inevitable tarea de superar un amor perdido, una temática recurrente en sus composiciones. Con versos como “Ya no pienso en ti, y cuando lo hago, ya no lloro como ayer”, “Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor. Ya me acostumbré a no buscarte.”

Para la familia de José José, este lanzamiento ha sido un acontecimiento especialmente conmovedor. José Joel, hijo del cantante, expresó su entusiasmo ante la aparición de esta canción perdida: “Nos permite seguir recordando a mi padre y su legado musical”, dijo en una reciente entrevista. La emoción es compartida por los fanáticos del artista, quienes ven en esta nueva canción una oportunidad de mantener viva la memoria del “Príncipe de la canción”.

