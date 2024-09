Coldplay afirma que solo publicará 12 discos

La banda británica Coldplay está próxima a cerrar el ciclo de creación de álbumes de estudio, una revelación que ha sorprendido a sus miles de fanáticos. Las declaraciones de Chris Martin, recogidas por la revista Vanity Fair, señalan que solo publicarán dos discos más después del lanzamiento de Moon Music, su décimo trabajo de estudio, programado para este viernes 4 de octubre.

El cantante, en entrevista con Zane Lowe para Apple Music, lo confirmó: “Solo vamos a hacer 12 álbumes propiamente dichos. Y, lo prometo”.

Martin añadió que la decisión responde a un principio de calidad: “Porque menos es más y, para algunos de nuestros críticos, ¡incluso menos sería incluso más! Es muy importante que tengamos ese límite”.

Martin comparó la trayectoria de Coldplay con la de otros artistas y fenómenos culturales emblemáticos, estableciendo paralelismos con los límites creativos de sus héroes musicales. “Solo hay siete libros de Harry Potter. Solo hay 12 álbumes y medio de los Beatles, hay más o menos lo mismo de Bob Marley. Además, tener ese límite significa que el control de calidad es muy alto en este momento, y que una canción lo logre, es casi imposible, lo cual es genial”, explicó en referencia a cómo escogen las que tienen la suficiente importancia para sumarse a una producción discográfica.

El mejor momento de Coldplay sirve para planificar su despedida

Aunque la banda se encuentra actualmente en un buen momento, Martin enfatizó el constante esfuerzo por superarse.

“Si bien la banda podría estar pasando por su mejor momento, estamos tratando de mejorar”. Asimismo, el líder de la banda subrayó la importancia de mantener un equilibrio en la vida de los miembros del grupo, indicando: “Es un gran reto para la gente... Y quiero darles a los demás algo de su vida para sí mismos”. Añadió: “No quiero que cuando tengamos 60 años y no podamos hacerlo muy bien”.

Sin embargo, los seguidores de la banda no deben alarmarse, ya que la producción musical continuará. Martin afirmó: “Eso siempre se mantendrá de alguna manera, pero hay algo en la historia de Coldplay. No sé de dónde vienen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero eso me ha estado llegando desde hace unos cuatro o cinco años. Es como decir: ‘Tienes que terminar así’, y confío en eso, igual que confío en las canciones”.

En cuanto al futuro, el vocalista sugirió que el trabajo creativo del grupo podría tomar otras formas. “Si hacemos algo juntos después, será algo diferente, o será algo secundario, o algún tipo de recopilación de cosas que no habíamos terminado”, concluyó Martin.

Mientras preparan el cierre de su trayectoria de álbumes de estudio, los fanáticos aún pueden esperar sorpresas musicales en el futuro, aunque en un formato diferente al habitual.

