El éxito de un artista musical conlleva a muchos nombres ‘invisibles’ detrás de la fama. Este anonimato pasa a segundo plano cuando el proyecto es tan exitoso que rebasa todos los medios de comunicación. Y es que la satisfacción está en que la música vaya por delante.

Hoy, en el Día de la Mujer, le mostramos cinco nombres de directoras y mánagers de empresas musicales que tienen a cargo los planes de los cantantes y bandas más importantes del país.

Aunque siempre se busca la paridad de género en la industria, Ecuador demuestra que el talento y visión femenino van a la vanguardia.

Paola Díaz, Label Manager Universal Music Ecuador

“El mayor reto de ser mujer en la industria es la credibilidad. Por el mismo modelo de la música, que implica muchos viajes, malas noches y con muchos hombres, siempre han sido ellos los que han regulado. Cuando yo empecé, solo mi jefa era mujer, el resto siempre han sido hombres. Pero cada vez hay más espacios para nosotras que nos hemos ganado los puestos gerenciales”, explica Paola Díaz. Ella es la label manager en Ecuador de Universal Music.

Sus inicios en la compañía datan de 2003, como recepcionista. Ahora maneja las campañas de difusión de proyectos muy importantes a nivel internacional como Sebastián Yatra, uno de los tantos artistas con los que ha podido trabajar desde el primer día y difundir en Ecuador, el país con el que empezó su internacionalización. “Crear las estrategias locales con cada artista, acompañarlos con cada visita de medios, se va logrando el éxito de un single, de un disco”, menciona.

Sobre la paridad ella aclara que “en todas las industrias” es necesario. “Hay que decirlo, hay muchos cargos en varios negocios en los que las mujeres no son apreciadas por solo ser mujeres”. En la industria musical ella ve un cambio. “Cada vez tenemos más voz, creamos estrategias y hemos logrado muchos éxitos con artistas y eso nos permite ser cabezas en cada país”.

Artistas femeninas que recomienda: Greeicy, Danna Paola y Mon Laferte

Giovanna Guarna, CEO Artist Grup

En el 2013 Giovanna Guarna empieza su propio sello, Artist Grup. Previamente fue parte de EMI Music y Music&Business. La música urbana es su fuerte. Difundir reguetón y hacerlo el género más fuerte del país es una de sus satisfacciones. Entre sus aciertos está la difusión del Urban Fest y el ingreso de Maluma como nuevo artista, con el que aún mantiene una relación laboral. “Este trabajo me ha hecho atesorar a cada uno de los proyectos con los que he trabajado por su singularidad. Cada uno tiene su magia y funcionan muy bien en el país”. Por eso, su oficina maneja las estrategias locales de CNCO, Carlos Vives, Manuel Turizo, Joey Montana y Nikki Mackliff.

“Siempre ha sido más difícil un proyecto femenino y si revisamos en la industria musical, eran contados los proyectos de mujeres. Pero esto está cambiando. El poder femenino está dejando una gran huella y abriendo camino para nuevas generaciones”, explica. Artist Grup en su mayoría tiene talento femenino entre colaboradores.

Sobre los retos en el país está el ir creando una industria, “En Ecuador no hay. Ser representante es difícil porque hay que estar pendiente de cada detalle y evaluar todo para que todos los objetivos se cumplan. Siento que cada vez más que igualdad nos hace falta culturizarnos para que se apoyen a todos los artistas y así crezca la industria musical”, recalca. Para Giovanna, el poder conseguir la vanguardia y reinvención es la gran misión de su carrera.

Artistas femeninas que recomienda Nikki Mackliff, Karol G y María Becerra

Carla Vera, fundadora de Estrella Negra Corp.

“Lo más valioso de esta carrera es ver crecer a artistas que no se lo creían y que ahora tienen un nombre dentro de la escena”. Esa es la satisfacción de la periodista y fundadora de la agencia de marketing musical Estrella Negra.

Carla Vera es muy clara sobre la diferencia en la paridad de género en el ámbito musical en el país. “He escuchado a artistas decir que no quieren ser invitadas a tocar por una cuota femenina sino por su talento. Pero todavía no estamos en ese momento de no hacerlo así. Esto sigue siendo necesario porque nos falta llegar a la verdadera equidad”.

La comunicadora considera que los proyectos femeninos están en constante escrutinio y eso los hace más difíciles. “A las mujeres se les exige un montón”, resalta.

En su experiencia cree que a ellas se les tiene cada vez más respeto, aunque se suele mantener esta intención de explicarles todo. Ella ve el futuro de la industria local en la distribución en plataformas digitales y la creación de festivales de música. “Hay hambre por ver cosas en vivo y conectar”, concluye.

Artistas femeninas que recomienda: Fiebre y La Muchacha

Rocío Fuente, Cofundadora de Poli Music

La española Rocío Fuente tiene experiencia en el manejo de artistas alternativos y los denominados ‘mainstream’. Su trayectoria inició con uno de los grandes, Alejandro Sanz. En 2009 fue parte de su equipo de prensa en RLM Management. “Estuve en dos de sus giras, Paraíso Express y La música no se toca. Allí coordinaba el contacto con los medios en los diferentes países y también fui su asistente personal”. Luego, con el amor en puerta, decidió radicarse en Ecuador y emprender en la parte publicitaria y el manejo de artistas. Así creó el sello Poli Music, que maneja a Lolabúm, Cometa Sucre y La Máquina Camaleón. Tres de las bandas masculinas más importantes del país y que, en su mayoría, tienen asesoría femenina por parte del sello.

“Yo he tenido suerte porque desde RLM, que es manejada por Rosa Lagarrigue, he trabajado con directoras y esto ha hecho que aprenda de grandes talentos. Sí falta mucha más equidad pero he aprendido a liderar y manejar bandas de hombres. Sé que para otras compañeras las situaciones han sido más duras, y en muchos casos aún se sigue viendo a las mujeres como ‘la novia del artista’”, explica.

“Hay que luchar y seguir demostrando que tenemos la misma capacidad que un artista, director o técnico hombre. Hay instituciones en Ecuador que cada vez más velan por esto”, afirma la actual directora de Altafonte en Ecuador.

Su visión ejecutiva le permite argumentar que los proyectos femeninos están gozando de aceptación y tienen mayor visibilidad. “Hay esfuerzos por todos lados para dar más y buenas vitrinas a las chicas en la música. Antes se pensaba que ellos vendían más tickets, pero esto está cambiando”.

Sus artistas recomendadas: Paola Navarrete, Chloé Silva y Ceci Juno

Gisella Heredia, jefa de prensa de TopShows

Gisella Heredia tiene 25 años en el ámbito musical local. Fue parte de Sony Music y BMG, pero actualmente es la jefa de prensa de TopShows.

Ella ha visto el cambio en el país sobre la participación de las mujeres en roles de mando dentro de la música. “En comparación, hace más de 20 años había una desigualdad abismal, creo que hoy por hoy, se han abierto muchas más oportunidades y hay más mujeres en todas las áreas de esta industria”.

¿Pero hay diferencia entre un proyecto masculino y femenino en el gusto del público? Gisella asegura que “los hombres son los que se llevan un porcentaje más alto de consumo en shows, pero desde hace algunos años vemos que las mujeres también logran acaparar escenarios y éxitos en sus giras”.

Ser la voz de mando entre puros hombres es uno de sus grandes logros. “He vivido cosas muy lindas con cada artista y no hablar de uno no sería justo. Cada proyecto es especial. Hay dos que han marcado mucho mi vida, como el trabajar con Jorge Luis Bohórquez y sus proyectos con artistas nuevos y lograr consolidarlos (como Jorge Luis del Hierro, Daniel Betancourth, Maykel y Gianpiero). Otro que fue un gran reto es el del disco Con toda el alma de Juan Fernando Velasco. Un álbum de pasillos conceptual que logró llegar a las nuevas generaciones y que, producto de esto, se agotó en dos horas de salir a la venta”.

El futuro lo ve en las presentaciones. El público, luego de dos años sin shows, está con ganas de ir a los conciertos.

Artistas femeninas que recomienda: Natalia Lafourcade, Rosario Flores e India Martínez. De Ecuador hay grandes voces como Pamela Cortés, Luz Pinos y Karla Kanora.